Путин может подключиться к ситуации с иранским ядерным досье
Президент РФ Владимир Путин может подключиться к ситуации с иранским ядерным досье по мере необходимости. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, речь о процессе, происходящем «вот в эти дни».
«Продолжается наш диалог и с Тегераном, и с Вашингтоном по различным каналам – поэтому, собственно, по мере необходимости президент сможет подключиться, российская сторона сможет подключиться», – сказал Песков на брифинге.
4 июня Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ряд международных вопросов, сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков. В числе центральных тем – «несколько застопорившаяся ситуация на переговорах между США и Ираном по иранской ядерной программе». По словам Ушакова, Трамп считает, что в данном случае, возможно, необходимо содействие со стороны России.
The New York Post в этот день писала, что верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи фактически отверг пересмотренную ядерную сделку, которая позволила бы Тегерану продолжить низкоуровневое обогащение урана. По его словам, отказ от обогащения урана «на 100%» не соотносится с интересами страны. «Грубые и высокомерные лидеры Америки постоянно требуют, чтобы у нас не было ядерной программы. Кто вы такие, чтобы решать, должен ли Иран заниматься обогащением урана?» – сказал Хаменеи в телеобращении.