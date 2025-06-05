Bloomberg: за последние 48 часов Трамп получил три отказа от мировых лидеров

4 июня Трамп написал в социальной сети Truth Social, что ему всегда нравился председатель КНР Си Цзиньпин, но с ним «чрезвычайно сложно» заключать договоры. В этот же день американский лидер провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором они, в частности, обсудили нападение Украины на аэродромы базирования стратегической авиации РФ при помощи FPV-дронов. «Беседа была хорошей, но это не та беседа, которая приведет к немедленному перемирию. Президент Путин указал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавние атаки на аэродромы», – сообщил Трамп.