Bloomberg: за последние 48 часов Трамп получил три отказа от мировых лидеров
Обещания президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине, заключить торговую сделку с лидером Китая Си Цзиньпином и ядерную сделку с Ираном пока не принесли результатов. За последние 48 часов он получил отказ от лидеров России, Китая и Ирана, пишет Bloomberg.
Агентство обращает внимание, что обаяние Трампа не действует на лидеров, которыми он «якобы восхищается».
4 июня Трамп написал в социальной сети Truth Social, что ему всегда нравился председатель КНР Си Цзиньпин, но с ним «чрезвычайно сложно» заключать договоры. В этот же день американский лидер провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором они, в частности, обсудили нападение Украины на аэродромы базирования стратегической авиации РФ при помощи FPV-дронов. «Беседа была хорошей, но это не та беседа, которая приведет к немедленному перемирию. Президент Путин указал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавние атаки на аэродромы», – сообщил Трамп.
Президент США также обсудил с Путиным Иран и необходимость скорейшего принятия решения по ядерной сделке. The New York Post в этот день писала, что верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил о высокомерии США, фактически отвергнув пересмотренную ядерную сделку, которая позволила бы Тегерану продолжить низкоуровневое обогащение урана. По его словам, отказ от обогащения урана «на 100%» противоречит интересам страны.