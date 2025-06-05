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Bloomberg: за последние 48 часов Трамп получил три отказа от мировых лидеров

Ведомости

Обещания президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине, заключить торговую сделку с лидером Китая Си Цзиньпином и ядерную сделку с Ираном пока не принесли результатов. За последние 48 часов он получил отказ от лидеров России, Китая и Ирана, пишет Bloomberg.

Агентство обращает внимание, что обаяние Трампа не действует на лидеров, которыми он «якобы восхищается».

4 июня Трамп написал в социальной сети Truth Social, что ему всегда нравился председатель КНР Си Цзиньпин, но с ним «чрезвычайно сложно» заключать договоры. В этот же день американский лидер провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором они, в частности, обсудили нападение Украины на аэродромы базирования стратегической авиации РФ при помощи FPV-дронов. «Беседа была хорошей, но это не та беседа, которая приведет к немедленному перемирию. Президент Путин указал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавние атаки на аэродромы», – сообщил Трамп.

Президент США также обсудил с Путиным Иран и необходимость скорейшего принятия решения по ядерной сделке. The New York Post в этот день писала, что верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил о высокомерии США, фактически отвергнув пересмотренную ядерную сделку, которая позволила бы Тегерану продолжить низкоуровневое обогащение урана. По его словам, отказ от обогащения урана «на 100%» противоречит интересам страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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