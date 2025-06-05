Япония передаст Украине $3 млрд за счет доходов от замороженных активов РФ

В меморандуме, который украинская сторона передала России в ходе переговоров в Стамбуле 2 июня, говорится, что Киев предлагает использовать замороженные российские активы для восстановления страны. Как альтернативный вариант было представлено предложения оставить эти средства замороженными «до выплаты репараций».