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Япония передаст Украине $3 млрд за счет доходов от замороженных активов РФ

Ведомости

Япония по инициативе  Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) передаст Украине $3 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Об это сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Киев направит эти средства на приоритетные бюджетные расходы, а также на развитие и усиление экономики страны. 

Как пишет украинское издание «Страна», всего по такому механизму Киев получил от партнеров $14,7 млрд. 

27 мая стало известно, что Великобритания направит Украине $3 млрд сверхприбыли от замороженных российских активов. Стороны подписали проектную договоренность об использовании сверхдоходов от замороженных российских активов в рамках инициативы ERA.

Инициатива ERA была запущена странами G7 для поддержки Украины. Суть инициативы заключается в использовании доходов от замороженных российских активов для погашения кредитов, предоставляемых G7 Киеву. Всего в рамках программы планируется выделение $50 млрд. 

В меморандуме, который украинская сторона передала России в ходе переговоров в Стамбуле 2 июня, говорится, что Киев предлагает использовать замороженные российские активы для восстановления страны. Как альтернативный вариант было представлено предложения оставить эти средства замороженными «до выплаты репараций».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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