Япония передаст Украине $3 млрд за счет доходов от замороженных активов РФ
Япония по инициативе Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) передаст Украине $3 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Об это сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Киев направит эти средства на приоритетные бюджетные расходы, а также на развитие и усиление экономики страны.
Как пишет украинское издание «Страна», всего по такому механизму Киев получил от партнеров $14,7 млрд.
27 мая стало известно, что Великобритания направит Украине $3 млрд сверхприбыли от замороженных российских активов. Стороны подписали проектную договоренность об использовании сверхдоходов от замороженных российских активов в рамках инициативы ERA.
Инициатива ERA была запущена странами G7 для поддержки Украины. Суть инициативы заключается в использовании доходов от замороженных российских активов для погашения кредитов, предоставляемых G7 Киеву. Всего в рамках программы планируется выделение $50 млрд.
В меморандуме, который украинская сторона передала России в ходе переговоров в Стамбуле 2 июня, говорится, что Киев предлагает использовать замороженные российские активы для восстановления страны. Как альтернативный вариант было представлено предложения оставить эти средства замороженными «до выплаты репараций».