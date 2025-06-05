Макрон рассчитывает на усилия Бразилии и КНР при решении конфликта на Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется на содействие Бразилии и Китая при урегулировании украинского конфликта, заявил глава государства на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в X, передает ТАСС.
Макрон рассказал о своем разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, в котором он попросил его «вновь предпринять дипломатические усилия для оказания давления на Россию», чтобы конфликт на Украине завершился. По словам французского лидера, его страна «выступает за достижение стабильного и устойчивого мира путем переговоров».
Он подчеркнул весомую роль, которую может сыграть Бразилия в урегулировании конфликта, и назвал важной инициативу КНР и Бразилии по разрешению кризиса.
В конце мая Макрон призывал президента США Дональда Трампа надавить на Россию масштабными санкциями, чтобы положить конец конфликту на Украине. Тогда он говорил, что его единственное желание – переход американского лидера «к действиям».