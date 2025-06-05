Макрон рассчитывает на усилия Бразилии и КНР при решении конфликта на Украине

Макрон рассказал о своем разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, в котором он попросил его «вновь предпринять дипломатические усилия для оказания давления на Россию», чтобы конфликт на Украине завершился. По словам французского лидера, его страна «выступает за достижение стабильного и устойчивого мира путем переговоров».