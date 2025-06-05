Медведев похвалил депутата Латвии за защиту русского языка в сейме
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в X похвалил выступление в сейме (парламенте) Латвии лидера партии «Стабильность» Алексея Росликова в поддержку русского языка.
«Накануне дня рождения А. С. Пушкина приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном, русском!» – заявил Медведев.
5 июня сейм Латвии отстранил Росликова от участия в заседании за слова в поддержку русского языка при рассмотрении декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий». Депутат указал, что «русский язык – наш язык». После этого спикер парламента Дайга Миериня объявила голосование об удалении Росликова из зала заседаний за неэтичное поведение и использование русского языка на заседании. Решение поддержали 63 депутата.
29 мая латвийский сейм принял в третьем окончательном чтении поправки к регламенту, обязывающие парламентариев использовать в служебных помещениях лишь государственный латышский язык. Запрет на использование чиновниками других языков вводится на время заседаний органа, в процессе межличностного общения и коммуникации с гражданами.