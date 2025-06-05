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Медведев похвалил депутата Латвии за защиту русского языка в сейме

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в X похвалил выступление в сейме (парламенте) Латвии лидера партии «Стабильность» Алексея Росликова в поддержку русского языка.

«Накануне дня рождения А. С. Пушкина приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном, русском!» – заявил Медведев.

5 июня сейм Латвии отстранил Росликова от участия в заседании за слова в поддержку русского языка при рассмотрении декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий». Депутат указал, что «русский язык – наш язык». После этого спикер парламента Дайга Миериня объявила голосование об удалении Росликова из зала заседаний за неэтичное поведение и использование русского языка на заседании. Решение поддержали 63 депутата.

29 мая латвийский сейм принял в третьем окончательном чтении поправки к регламенту, обязывающие парламентариев использовать в служебных помещениях лишь государственный латышский язык. Запрет на использование чиновниками других языков вводится на время заседаний органа, в процессе межличностного общения и коммуникации с гражданами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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