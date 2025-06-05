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Молдавия возьмет кредит на 400 млн евро для отказа от услуг «Молдовагаза»

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Молдова привлечет 400 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), чтобы отказаться от услуг российско-молдавской газораспределительной компании «Молдовагаз», сообщила пресс-служба правительства страны. Поставщиком газа с 1 августа станет государственная компания Energocom.

«Деньги не идут в сомнительные карманы, не задействуют подозрительные коммерческие банки, тут нет скрытых схем», – говорится в сообщении. Подчеркнуто, что средства будут взяты у международного финансового института с жесткими правилами.

При этом кредит обеспечивается государственной гарантией, без которой Energocom не могла бы его оформить. «Государство заплатит только в случае невыполнения Energocom своих обязательств – вероятность этого считается незначительной по оценке ЕБРР и экспертов», – отметили в пресс-службе.

29 мая стало известно, что операторы пяти европейских стран, в том числе VestMoldTransgaz SRL Молдавии, разработали схему поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину. Компании предложили маршрутный пакетный продукт на период с июня по октябрь 2025 г. и договорились о едином тарифе на транзит газа со скидкой 25% (46% – для украинского оператора).

«Молдовагаз» – молдавско-российская энергетическая компания, занимающаяся транспортировкой природного газа и СПГ, строительством сетей газоснабжения и монтажом газового оборудования, а также газификацией и обслуживанием газового хозяйства в Молдавии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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