Молдавия возьмет кредит на 400 млн евро для отказа от услуг «Молдовагаза»
Молдова привлечет 400 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), чтобы отказаться от услуг российско-молдавской газораспределительной компании «Молдовагаз», сообщила пресс-служба правительства страны. Поставщиком газа с 1 августа станет государственная компания Energocom.
«Деньги не идут в сомнительные карманы, не задействуют подозрительные коммерческие банки, тут нет скрытых схем», – говорится в сообщении. Подчеркнуто, что средства будут взяты у международного финансового института с жесткими правилами.
При этом кредит обеспечивается государственной гарантией, без которой Energocom не могла бы его оформить. «Государство заплатит только в случае невыполнения Energocom своих обязательств – вероятность этого считается незначительной по оценке ЕБРР и экспертов», – отметили в пресс-службе.
29 мая стало известно, что операторы пяти европейских стран, в том числе VestMoldTransgaz SRL Молдавии, разработали схему поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину. Компании предложили маршрутный пакетный продукт на период с июня по октябрь 2025 г. и договорились о едином тарифе на транзит газа со скидкой 25% (46% – для украинского оператора).
«Молдовагаз» – молдавско-российская энергетическая компания, занимающаяся транспортировкой природного газа и СПГ, строительством сетей газоснабжения и монтажом газового оборудования, а также газификацией и обслуживанием газового хозяйства в Молдавии.