Молдавия возьмет кредит на 400 млн евро для отказа от услуг «Молдовагаза»

При этом кредит обеспечивается государственной гарантией, без которой Energocom не могла бы его оформить. «Государство заплатит только в случае невыполнения Energocom своих обязательств – вероятность этого считается незначительной по оценке ЕБРР и экспертов», – отметили в пресс-службе.