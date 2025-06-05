Захарова предостерегла дружественные России страны от сближения с англичанами
Россия предостерегает своих партнеров от сближения и «заигрывания» с англичанами, а также от создания благоприятных условий для организаций, угрожающих суверенитету государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала признание деятельности международной организации Британский совет (БС, The British Council) нежелательной в России.
По словам Захаровой, допуск таких организаций, как Британский совет, к работе с молодежью или проведению «на первый взгляд безобидных» культурно-образовательных проектов может в итоге использоваться Лондоном для вмешательства во внутренние дела других государств. Это напрямую угрожает территориальной целостности дружественных России стран.
Как отметила представитель МИДа, получение БС статуса нежелательной организации было вопросом времени, так как ранее такому решению мешало «ограничение в российском законодательстве». Нельзя было признать таковой организацию, которая учреждена госструктурами зарубежных стран. При этом Россия получила информацию о том, что БС задействуется спецслужбами Великобритании в тайных операциях, направленных на подрыв суверенитета независимых государств.
Решение о статусе БС было принято Генпрокуратурой 5 июня. Под видом образовательных и культурных программ, включая обучение английскому языку, участники совета продвигают британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики. Одновременно ведется активная поддержка движения ЛГБТ