Захарова предостерегла дружественные России страны от сближения с англичанами

Как отметила представитель МИДа, получение БС статуса нежелательной организации было вопросом времени, так как ранее такому решению мешало «ограничение в российском законодательстве». Нельзя было признать таковой организацию, которая учреждена госструктурами зарубежных стран. При этом Россия получила информацию о том, что БС задействуется спецслужбами Великобритании в тайных операциях, направленных на подрыв суверенитета независимых государств.