NYT: Мерц не смог убедить Трампа продолжить поддержку Украины

Трамп не давал обещаний и относительно введения новых санкций против России. Он сказал, что это было бы крайней мерой. В то же время американский лидер не стал отрицать, что и Украина может столкнуться с ограничениями. «Мы будем очень, очень, очень жесткими, и это может коснуться обеих стран, если честно», – приводит The New York Times слова Трампа.