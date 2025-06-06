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NYT: Мерц не смог убедить Трампа продолжить поддержку Украины

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в рамках встречи в Белом доме не дал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу гарантий относительно дальнейшей поддержки Украины, сообщило издание The New York Times.

Трамп не давал обещаний и относительно введения новых санкций против России. Он сказал, что это было бы крайней мерой. В то же время американский лидер не стал отрицать, что и Украина может столкнуться с ограничениями. «Мы будем очень, очень, очень жесткими, и это может коснуться обеих стран, если честно», – приводит The New York Times слова Трампа.

Издание отмечает, что Трамп более не видит смысла оказывать военную и финансовую поддержку Украине.

5 июня Мерц прибыл с визитом в Вашингтон для встречи с Трампом. Во время встречи лидеры стран обсудили европейские военные расходы, торговые отношения и конфликт России и Украины.

Также во время встречи Мерц и Трамп обсудили проект «Северного потока – 2». Лидер ФРГ заявил, что решение прежних властей Германии относительно его постройки было ошибкой.

Кроме того, Мерц преподнес американскому лидеру необычный подарок – свидетельство о рождении деда президента США Фредерика. Документ был оформлен в рамку и торжественно вручен Трампу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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