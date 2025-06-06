NYT: Мерц не смог убедить Трампа продолжить поддержку Украины
Президент США Дональд Трамп в рамках встречи в Белом доме не дал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу гарантий относительно дальнейшей поддержки Украины, сообщило издание The New York Times.
Трамп не давал обещаний и относительно введения новых санкций против России. Он сказал, что это было бы крайней мерой. В то же время американский лидер не стал отрицать, что и Украина может столкнуться с ограничениями. «Мы будем очень, очень, очень жесткими, и это может коснуться обеих стран, если честно», – приводит The New York Times слова Трампа.
Издание отмечает, что Трамп более не видит смысла оказывать военную и финансовую поддержку Украине.
5 июня Мерц прибыл с визитом в Вашингтон для встречи с Трампом. Во время встречи лидеры стран обсудили европейские военные расходы, торговые отношения и конфликт России и Украины.
Также во время встречи Мерц и Трамп обсудили проект «Северного потока – 2». Лидер ФРГ заявил, что решение прежних властей Германии относительно его постройки было ошибкой.
Кроме того, Мерц преподнес американскому лидеру необычный подарок – свидетельство о рождении деда президента США Фредерика. Документ был оформлен в рамку и торжественно вручен Трампу.