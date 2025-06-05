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Мерц подарил Трампу свидетельство о рождении его деда

Ведомости

Канцлер Германии Фридрих Мерц, находясь с визитом в Вашингтоне, преподнес американскому лидеру Дональду Трампу необычный подарок – свидетельство о рождении деда президента США Фредерика. Документ был оформлен в рамку и торжественно вручен Трампу.

14 мая Мерц заявил, что пригласил Трампа посетить западногерманское селение Кальштадт, где родился и вырос дед президента. Фредерик эмигрировал в США в возрасте 16 лет в 1885 г.

«Я пригласил его в Германию, чтобы он посетил селение своих предков. Я поеду туда вместе с ним», – цитировало Мерца издание Politico.

Bloomberg писал, что, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, который ранее перечил Трампу, Мерц планирует избегать конфронтации во время встречи. По данным агентства, перед запланированными на 5 июня переговорами канцлер советовался с коллегами о том, как лучше взаимодействовать с американским лидером. Ему рекомендовали позволить Трампу вести беседу, не перебивая его. В случае необходимости прерывания речи президента США Мерцу посоветовали смягчить ситуацию комплиментами или похвалой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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