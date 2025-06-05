Мерц подарил Трампу свидетельство о рождении его деда

Bloomberg писал, что, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, который ранее перечил Трампу, Мерц планирует избегать конфронтации во время встречи. По данным агентства, перед запланированными на 5 июня переговорами канцлер советовался с коллегами о том, как лучше взаимодействовать с американским лидером. Ему рекомендовали позволить Трампу вести беседу, не перебивая его. В случае необходимости прерывания речи президента США Мерцу посоветовали смягчить ситуацию комплиментами или похвалой.