Мерц подарил Трампу свидетельство о рождении его деда
Канцлер Германии Фридрих Мерц, находясь с визитом в Вашингтоне, преподнес американскому лидеру Дональду Трампу необычный подарок – свидетельство о рождении деда президента США Фредерика. Документ был оформлен в рамку и торжественно вручен Трампу.
14 мая Мерц заявил, что пригласил Трампа посетить западногерманское селение Кальштадт, где родился и вырос дед президента. Фредерик эмигрировал в США в возрасте 16 лет в 1885 г.
«Я пригласил его в Германию, чтобы он посетил селение своих предков. Я поеду туда вместе с ним», – цитировало Мерца издание Politico.
Bloomberg писал, что, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, который ранее перечил Трампу, Мерц планирует избегать конфронтации во время встречи. По данным агентства, перед запланированными на 5 июня переговорами канцлер советовался с коллегами о том, как лучше взаимодействовать с американским лидером. Ему рекомендовали позволить Трампу вести беседу, не перебивая его. В случае необходимости прерывания речи президента США Мерцу посоветовали смягчить ситуацию комплиментами или похвалой.