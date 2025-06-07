Республиканская партия Армении предложила инициировать вотум недоверия Пашиняну
Республиканская партия Армении (РПА) предложила инициировать вотум недоверия премьер-министру республики Николу Пашиняну в связи с необходимостью изменить текущий «авторитарный режим» страны. Заявление партии приводит портал News.am.
«Режим» республики, как отмечается в заявлении, представляет «экзистенциальную угрозу суверенитету, территориальной целостности и будущему Армении».
Там также подчеркнули, что оппозиционные депутаты все еще не выдвинули ни одного кандидата на пост премьер-министра Армении. В связи с этим РПА заявила, что предлагает депутатам фракции «Честь имею» выразить недоверие премьеру и выдвинуть кандидата на этот пост из числа «опытных и высококвалифицированных членов Совета РПА». Предлагается подготовить проект постановления национального собрания о начале процесса вотума недоверия главе действующей администрации.
В Ереване ранее проходили акции против действующего премьера. 9 июня 2024 г. лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян заявил на митинге, что действующие власти Армении утратили свою легитимность и нарушили предвыборные обещания и план правительства.
Причиной прошедших протестов стали договоренности между Баку и Ереваном о делимитации северного участка армяно-азербайджанской границы в районе Тавушской области Армении.