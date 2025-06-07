Республиканская партия Армении предложила инициировать вотум недоверия Пашиняну

Там также подчеркнули, что оппозиционные депутаты все еще не выдвинули ни одного кандидата на пост премьер-министра Армении. В связи с этим РПА заявила, что предлагает депутатам фракции «Честь имею» выразить недоверие премьеру и выдвинуть кандидата на этот пост из числа «опытных и высококвалифицированных членов Совета РПА». Предлагается подготовить проект постановления национального собрания о начале процесса вотума недоверия главе действующей администрации.