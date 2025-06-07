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Республиканская партия Армении предложила инициировать вотум недоверия Пашиняну

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Республиканская партия Армении (РПА) предложила инициировать вотум недоверия премьер-министру республики Николу Пашиняну в связи с необходимостью изменить текущий «авторитарный режим» страны. Заявление партии приводит портал News.am.

«Режим» республики, как отмечается в заявлении, представляет «экзистенциальную угрозу суверенитету, территориальной целостности и будущему Армении».

Там также подчеркнули, что оппозиционные депутаты все еще не выдвинули ни одного кандидата на пост премьер-министра Армении. В связи с этим РПА заявила, что предлагает депутатам фракции «Честь имею» выразить недоверие премьеру и выдвинуть кандидата на этот пост из числа «опытных и высококвалифицированных членов Совета РПА». Предлагается подготовить проект постановления национального собрания о начале процесса вотума недоверия главе действующей администрации.

В Ереване ранее проходили акции против действующего премьера. 9 июня 2024 г. лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян заявил на митинге, что действующие власти Армении утратили свою легитимность и нарушили предвыборные обещания и план правительства.

Причиной прошедших протестов стали договоренности между Баку и Ереваном о делимитации северного участка армяно-азербайджанской границы в районе Тавушской области Армении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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