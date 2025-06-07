Мединский: Украине вместе с телами военных передадут их документы

7 июня Мединский сообщил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку тел погибших военных и обмен военнопленными. Контактная группа Минобороны находится на границе с Украиной, но украинские переговорщики не прибыли на место обмена. Всего Москва собиралась передать более 6000 тел украинских военных. Первая партия из 1212 замороженных тел прибыла в рефрижераторах в район обмена. Ожидается, что стороны также проведут обмен раненными и тяжелобольными пленными и военными в возрасте до 25 лет.