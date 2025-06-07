Мединский: Украине вместе с телами военных передадут их документы
Украина вместе с телами погибших военнослужащих получит их документы. Об этом заявил журналистам помощник президента России Владимир Мединский.
«Мы подготовили более 6000 тел украинских бойцов ВСУ, которые находятся в рефрижераторах, замороженных, и в специальных вагонах, в форме, многие из них с документами, для передачи украинской стороне», – уточнил он.
7 июня Мединский сообщил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку тел погибших военных и обмен военнопленными. Контактная группа Минобороны находится на границе с Украиной, но украинские переговорщики не прибыли на место обмена. Всего Москва собиралась передать более 6000 тел украинских военных. Первая партия из 1212 замороженных тел прибыла в рефрижераторах в район обмена. Ожидается, что стороны также проведут обмен раненными и тяжелобольными пленными и военными в возрасте до 25 лет.
Договоренность об указанных обменах была достигнута в ходе второго раунда переговоров России и Украины. Делегации обеих стран встретились 2 июня в Стамбуле. По итогам переговоров Мединский также сообщил, что российская сторона предложила прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы забрать тела погибших.