Колонна с 1212 телами украинских военных прибыла в район обмена
Колонна с 1212 телами погибших военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыла в район обмена. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Александр Зорин.
По его словам, в ближайшее время к отправке также готовится три эшелона по 1200 тел погибших украинских военных и еще один автомобильный эшелон, в котором будет находиться такое же количество тел. Общая цифра составит более 6000 человек. Зорин добавил, что украинская сторона не подтвердила проведение обмена и перенесла его на неопределенный срок.
«Обмену подлежат две категории – это "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет», – напомнил он.
7 июня помощник президента и глава российской делегации на прямых переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок приемку тел погибших военных и обмен военнопленными. Контактная группа Минобороны находится на границе с Украиной, но переговорщики страны не прибыли на место обмена.
Договоренность об указанных обменах была достигнута во время второго раунда российско-украинских переговоров. Делегации стран встретились 2 июня в Стамбуле. По итогам переговоров Мединский рассказал, что Россия также предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы забрать тела погибших.