Колонна с 1212 телами украинских военных прибыла в район обмена

По его словам, в ближайшее время к отправке также готовится три эшелона по 1200 тел погибших украинских военных и еще один автомобильный эшелон, в котором будет находиться такое же количество тел. Общая цифра составит более 6000 человек. Зорин добавил, что украинская сторона не подтвердила проведение обмена и перенесла его на неопределенный срок.