Второй поток кадровой программы «Время героев» приступил к обучению
Участники второго потока президентской программы «Время героев» приступили к обучению, 7 июня состоялось открытие первого модуля программы, сообщили организаторы.
На второй поток были отобраны 85 участников спецоперации, в их числе 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества. Запуск этой программы – личная идея президента РФ Владимира Путина, напомнил на открытии первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
По данным организаторов, из участников первого потока 43 человека получили новые назначения. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор РФ Алексей Кондратьев. На второй поток программы подали заявки 21 644 участника спецоперации, более 60% из них прошли этапы регистрации и отбора. Среди ключевых критериев для участия в программе Кириенко называл воинские заслуги и «высокий управленческий опыт – как гражданский, так и боевой».
Образовательная программа «Время героев» стартовала 29 февраля 2024 г. Она реализуется по поручению президента Высшей школы государственного управления Президентской академии в Мастерской управления «Сенеж». На первый поток программы было отобрано 83 участника, которые приступили к обучению в мае прошлого года.