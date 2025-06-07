Второй поток кадровой программы «Время героев» приступил к обучению

По данным организаторов, из участников первого потока 43 человека получили новые назначения. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор РФ Алексей Кондратьев. На второй поток программы подали заявки 21 644 участника спецоперации, более 60% из них прошли этапы регистрации и отбора. Среди ключевых критериев для участия в программе Кириенко называл воинские заслуги и «высокий управленческий опыт – как гражданский, так и боевой».