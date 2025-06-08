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Степашин: Россия в 1990-е годы думала, что Украина «никуда не денется»

Ведомости

В Москве раньше считали, что Украина «никуда не денется», но это стало большой ошибкой в 1990-е гг., заявил председатель Ассоциации юристов России и экс-премьер правительства РФ Сергей Степашин.

«Я считаю, огромная стратегическая ошибка 1990-х гг. – это братский народ, никуда не денется, перебесится. А там работали системно: и янки, и Западная Европа, и все кому не лень», – сказал он журналисту Павлу Зарубину.

По мнению Степашина, этим вопросом можно было заниматься, но его «прозевали», а Украине за последние 30 лет «промыли мозги».

В мае бывший премьер напомнил, что Украина была среди первых, кто начал постепенно выходить из СССР. 21 мая советник президента России Антон Кобяков высказал мнение, что с правовой точки зрения украинский кризис можно рассматривать как внутренний процесс СССР, поскольку процедура роспуска Союза не была полностью соблюдена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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