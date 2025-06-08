Степашин: Россия в 1990-е годы думала, что Украина «никуда не денется»
В Москве раньше считали, что Украина «никуда не денется», но это стало большой ошибкой в 1990-е гг., заявил председатель Ассоциации юристов России и экс-премьер правительства РФ Сергей Степашин.
«Я считаю, огромная стратегическая ошибка 1990-х гг. – это братский народ, никуда не денется, перебесится. А там работали системно: и янки, и Западная Европа, и все кому не лень», – сказал он журналисту Павлу Зарубину.
По мнению Степашина, этим вопросом можно было заниматься, но его «прозевали», а Украине за последние 30 лет «промыли мозги».
В мае бывший премьер напомнил, что Украина была среди первых, кто начал постепенно выходить из СССР. 21 мая советник президента России Антон Кобяков высказал мнение, что с правовой точки зрения украинский кризис можно рассматривать как внутренний процесс СССР, поскольку процедура роспуска Союза не была полностью соблюдена.