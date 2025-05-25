Степашин: Украина первой начала выход из СССР

Он добавил, что с правовой точки зрения подписание Беловежских соглашений 8 декабря 1991 г. выглядит «совершенно странным». Эти документы позднее ратифицировали Верховные советы РСФСР, УССР и БССР, хотя, как указал Кобяков, это не входило в их компетенцию. Если СССР формально не распустили в соответствии с установленной процедурой, то кризис на Украине можно рассматривать как внутренний процесс. По его мнению, распаду Союза надлежит дать надлежащую правовую оценку для того, чтобы разобраться в современных событиях.