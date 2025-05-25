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Степашин: Украина первой начала выход из СССР

Ведомости

Председатель Ассоциации юристов России и экс-премьер правительства РФ Сергей Степашин напомнил, что Украина стала одной из первых республик, начавших процесс выхода из Советского Союза.

«Украина действительно была среди первых, кто начал постепенно выходить из Союза, особенно после событий ГКЧП», – заявил Степашин (цитата по «РИА Новости»).

21 мая советник президента России Антон Кобяков высказал мнение, что с правовой точки зрения украинский кризис можно рассматривать как внутренний процесс СССР, поскольку процедура роспуска Союза не была полностью соблюдена.

Кобяков также заявил, что СССР «юридически где-то существует». Он заметил, что такое мнение давно высказывают специалисты по конституционному праву, в частности на Западе. Все дело в том, что была нарушена процедура роспуска СССР. Если Съезд народных депутатов в 1922 г. создавал Союз, то и распускать нужно было по его решению, пояснил советник главы государства.

Он добавил, что с правовой точки зрения подписание Беловежских соглашений 8 декабря 1991 г. выглядит «совершенно странным». Эти документы позднее ратифицировали Верховные советы РСФСР, УССР и БССР, хотя, как указал Кобяков, это не входило в их компетенцию. Если СССР формально не распустили в соответствии с установленной процедурой, то кризис на Украине можно рассматривать как внутренний процесс. По его мнению, распаду Союза надлежит дать надлежащую правовую оценку для того, чтобы разобраться в современных событиях.

8 декабря 1991 г. в Белоруссии экс-президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали договор о создании Союза Независимых Государств и ликвидации СССР. Этот акт вошел в историю как «Беловежское соглашение». Развал Союза президент РФ Владимир Путин называл крупнейшей геополитической катастрофой XX в.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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