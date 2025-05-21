Советник Путина Кобяков: СССР юридически где-то существует

Если СССР формально не был распущен в соответствии с установленной процедурой, то, логически рассуждая, украинский кризис можно рассматривать как внутренний процесс, считает Кобяков. По его словам, распаду СССР надлежит дать надлежащую правовую оценку для того, чтобы разобраться в современных событиях.