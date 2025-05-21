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Советник Путина Кобяков: СССР юридически где-то существует

Ведомости

Советник президента России Антон Кобяков заявил на Петербургском международном юридическом форуме, что СССР «юридически где-то существует». По его словам, это мнение давно высказывают специалисты по конституционному праву, в том числе на Западе.

По его словам, все дело в том, что была нарушена процедура так называемого роспуска СССР.

«Если Съезд народных депутатов, он же Съезд Советов в 1922 г. создавал СССР, то и распускать нужно было его по решению Съезда этих самых депутатов», – пояснил Кобяков.

Советник президента подчеркнул, что с правовой точки зрения подписание Беловежских соглашений 8 декабря 1991 г. выглядит «совершенно странным». Эти документы позже ратифицировали Верховные советы РСФСР, УССР и БССР, хотя, как отметил Кобяков, это вообще не входило в их компетенцию.

Если СССР формально не был распущен в соответствии с установленной процедурой, то, логически рассуждая, украинский кризис можно рассматривать как внутренний процесс, считает Кобяков. По его словам, распаду СССР надлежит дать надлежащую правовую оценку для того, чтобы разобраться в современных событиях.

«Пока мы не поставим точку и не определимся с правовой точки зрения, что такое развал СССР, у нас эти проблемы будут возникать», – добавил он.

26 декабря 1991 г. назад стало последним днем существования СССР. Развал Союза президент России Владимир Путин называл крупнейшей геополитической катастрофой XX в. Также это очень сильно отразилось на демографии. «Ведомости» писали, что по прогнозу Госкомстата, численность населения РФ к концу 2021 г. могла превысить 169 млн человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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