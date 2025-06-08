Иностранным журналистам показали фуры с телами солдат ВСУ в Брянской области
Представители международных СМИ прибыли в Брянскую область, где находятся фуры-рефрижераторы с телами погибших украинских военных, передает ТАСС.
По данным агентства, в российский регион приехали французские, арабские, итальянские журналисты и съемочные группы. На месте также работают представители СМИ из Голландии, Германии и стран Латинской Америки.
7 июня помощник президента и глава российской делегации на прямых переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок приемку тел погибших военных и обмен военнопленными. Контактная группа Минобороны находится на границе с Украиной, но переговорщики страны не прибыли на место обмена. Мединский в тот же день заявил, что представители международных СМИ могут приехать на место обмена пленными.
На следующий день представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что российская сторона доставила в район обмена 1212 тел украинских военнослужащих. Он сообщил о наличии «сигналов» от украинской стороны о том, что гуманитарная акция состоится на следующей неделе. РФ ждет официального подтверждения от Украины, что передача тел состоится, добавил он.