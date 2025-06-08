Иностранным журналистам показали фуры с телами солдат ВСУ в Брянской области

7 июня помощник президента и глава российской делегации на прямых переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок приемку тел погибших военных и обмен военнопленными. Контактная группа Минобороны находится на границе с Украиной, но переговорщики страны не прибыли на место обмена. Мединский в тот же день заявил, что представители международных СМИ могут приехать на место обмена пленными.