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Иностранным журналистам показали фуры с телами солдат ВСУ в Брянской области

Ведомости

Представители международных СМИ прибыли в Брянскую область, где находятся фуры-рефрижераторы с телами погибших украинских военных, передает ТАСС.

По данным агентства, в российский регион приехали французские, арабские, итальянские журналисты и съемочные группы. На месте также работают представители СМИ из Голландии, Германии и стран Латинской Америки.

7 июня помощник президента и глава российской делегации на прямых переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок приемку тел погибших военных и обмен военнопленными. Контактная группа Минобороны находится на границе с Украиной, но переговорщики страны не прибыли на место обмена. Мединский в тот же день заявил, что представители международных СМИ могут приехать на место обмена пленными.

На следующий день представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что российская сторона доставила в район обмена 1212 тел украинских военнослужащих. Он сообщил о наличии «сигналов» от украинской стороны о том, что гуманитарная акция состоится на следующей неделе. РФ ждет официального подтверждения от Украины, что передача тел состоится, добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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