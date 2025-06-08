Bloomberg: премьер Польши Туск теряет авторитет после президентских выборов

Избранный президент также называл Туска худшим премьер-министром Польши с 1989 г. По его мнению, коалиции придется сменить главу кабмина, если она «хочет выжить», сказал он телеканалу TV Republika. Вице-спикер сената Михал Каминский предупредил, что альянс «потерпит крах» с Туском во главе. Внутренние проблемы подорвут усилия Туска по укреплению позиций Польши в Европе, где он налаживает более тесные связи с Францией и Германией, отмечает Bloomberg. По мнению экспертов, у премьера не будет времени и возможности «продолжать быть таким же активным».