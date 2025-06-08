Bloomberg: премьер Польши Туск теряет авторитет после президентских выборов
Позиции премьер-министра Польши Дональда Туска ослабевают на фоне «возрождения националистической оппозиции», пишет Bloomberg. 1 июня победу на президентских выборах в республике одержал правоконсервативный кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, обойдя во втором туре союзника Туска мэра Варшавы Рафала Тшасковского.
После поражения Тшасковского некоторые законодатели правящей коалиции призвали премьер-министра уйти в отставку, а Туск заявил, что попросит парламент провести вотум доверия коалиционному правительству.
«Но возникли вопросы о том, сможет ли премьер-министр все еще возглавлять раздробленную коалицию, что ставит под сомнение его обещание вернуть Польшу в русло Европейского союза и делает его слишком отвлеченным, чтобы проецировать лидерство внутри блока», – пишет Bloomberg.
Избранный президент также называл Туска худшим премьер-министром Польши с 1989 г. По его мнению, коалиции придется сменить главу кабмина, если она «хочет выжить», сказал он телеканалу TV Republika. Вице-спикер сената Михал Каминский предупредил, что альянс «потерпит крах» с Туском во главе. Внутренние проблемы подорвут усилия Туска по укреплению позиций Польши в Европе, где он налаживает более тесные связи с Францией и Германией, отмечает Bloomberg. По мнению экспертов, у премьера не будет времени и возможности «продолжать быть таким же активным».