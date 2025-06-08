Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Bloomberg: премьер Польши Туск теряет авторитет после президентских выборов

Ведомости

Позиции премьер-министра Польши Дональда Туска ослабевают на фоне «возрождения националистической оппозиции», пишет Bloomberg. 1 июня победу на президентских выборах в республике одержал правоконсервативный кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, обойдя во втором туре союзника Туска мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

После поражения Тшасковского некоторые законодатели правящей коалиции призвали премьер-министра уйти в отставку, а Туск заявил, что попросит парламент провести вотум доверия коалиционному правительству.

«Но возникли вопросы о том, сможет ли премьер-министр все еще возглавлять раздробленную коалицию, что ставит под сомнение его обещание вернуть Польшу в русло Европейского союза и делает его слишком отвлеченным, чтобы проецировать лидерство внутри блока», – пишет Bloomberg.

Избранный президент также называл Туска худшим премьер-министром Польши с 1989 г. По его мнению, коалиции придется сменить главу кабмина, если она «хочет выжить», сказал он телеканалу TV Republika. Вице-спикер сената Михал Каминский предупредил, что альянс «потерпит крах» с Туском во главе. Внутренние проблемы подорвут усилия Туска по укреплению позиций Польши в Европе, где он налаживает более тесные связи с Францией и Германией, отмечает Bloomberg. По мнению экспертов, у премьера не будет времени и возможности «продолжать быть таким же активным».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных