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Премьер Польши попросит провести вотум доверия его коалиционному правительству

Ведомости

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что попросит парламент провести вотум доверия коалиционному правительству после того, как его союзник проиграл второй тур президентских выборов, сообщает Associated Press (AP). 

Как пишет агентство, результаты выборов ослабили политическую позицию Туска. Появляются вопросы о том, сможет ли его многопартийная коалиция дожить до конца своего срока – 2027 г. Если он переживет вотум доверия, это покажет, что у него все еще есть мандат на управление, сообщает AP.

На президентских выборах в Польше 1 июня победу одержал правоконсервативный кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Как сообщала польская национальная избирательная комиссия, после подсчета всех бюллетеней Навроцкий получил 50,89% голосов. Первый этап проходил 18 мая, участие в нем приняли 13 кандидатов. Тогда Тшасковский получил 31,36% голосов, а Навроцкий – 29,54%. Действующий президент страны Анджей Дуда не участвует выборах, так как исчерпал конституционный лимит из двух президентских сроков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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