Премьер Польши попросит провести вотум доверия его коалиционному правительству
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что попросит парламент провести вотум доверия коалиционному правительству после того, как его союзник проиграл второй тур президентских выборов, сообщает Associated Press (AP).
Как пишет агентство, результаты выборов ослабили политическую позицию Туска. Появляются вопросы о том, сможет ли его многопартийная коалиция дожить до конца своего срока – 2027 г. Если он переживет вотум доверия, это покажет, что у него все еще есть мандат на управление, сообщает AP.
На президентских выборах в Польше 1 июня победу одержал правоконсервативный кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Как сообщала польская национальная избирательная комиссия, после подсчета всех бюллетеней Навроцкий получил 50,89% голосов. Первый этап проходил 18 мая, участие в нем приняли 13 кандидатов. Тогда Тшасковский получил 31,36% голосов, а Навроцкий – 29,54%. Действующий президент страны Анджей Дуда не участвует выборах, так как исчерпал конституционный лимит из двух президентских сроков.