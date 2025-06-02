Премьер Польши попросит провести вотум доверия его коалиционному правительству

Как пишет агентство, результаты выборов ослабили политическую позицию Туска. Появляются вопросы о том, сможет ли его многопартийная коалиция дожить до конца своего срока – 2027 г. Если он переживет вотум доверия, это покажет, что у него все еще есть мандат на управление, сообщает AP.