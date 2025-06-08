WSJ: США и КНР обсудят экспортный контроль на переговорах в Лондоне
Главной темой на переговорах США и КНР, которые пройдут 9 июня в Лондоне, станут не торговые пошлины, а экспортный контроль, сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным издания, на встрече американская сторона намерена оказать давление на представителей китайской делегации, чтобы ускорить экспорт редкоземельных минералов в США. КНР, в свою очередь, будет настаивать на снятии недавних ограничений на продажу технологий, связанных с реактивными двигателями и полупроводниками. Для Пекина также важно заявление США о якобы имеющихся рисках использования китайских микросхем Huawei Ascend. Министерство коммерции Китая в ответ обвинило власти Соединенных Штатов в нарушении консенсуса, достигнутого на переговорах в Женеве.
Как отметила газета, итоги переговоров в Женеве, которые прошли в мае, подорвали доверие между двумя сторонами, «поскольку каждая из сторон обвиняет другую в нарушении достигнутого соглашения о приостановке тарифов». Тем не менее президент США Дональд Трамп настроен оптимистично, подчеркнуло издание. 5 июня прошел первый после начала торговой войны телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа. Последний оценил диалог как «очень хороший».