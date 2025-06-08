WSJ: США и КНР обсудят экспортный контроль на переговорах в Лондоне

По данным издания, на встрече американская сторона намерена оказать давление на представителей китайской делегации, чтобы ускорить экспорт редкоземельных минералов в США. КНР, в свою очередь, будет настаивать на снятии недавних ограничений на продажу технологий, связанных с реактивными двигателями и полупроводниками. Для Пекина также важно заявление США о якобы имеющихся рисках использования китайских микросхем Huawei Ascend. Министерство коммерции Китая в ответ обвинило власти Соединенных Штатов в нарушении консенсуса, достигнутого на переговорах в Женеве.