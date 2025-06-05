Трамп и Си созвонились впервые после начала торговой войны

Трамп и Си созвонились впервые после начала торговой войныОни сосредоточились на торговле и редкоземах, но лидер КНР напомнил и о Тайване
Председатель КНР Си Цзиньпин 5 июня провел первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после его возвращения в Белый дом и начала масштабного торгового противостояния. Он длился около полутора часов. Согласно версии китайского гостелеканала CCTV, разговор произошел по инициативе американской стороны, Си пригласил Трампа в Китай, а тот, в свою очередь, написал в своей соцсети Truth Social, что согласился. Оба лидера подтвердили, что новые раунды торговых переговоров начнутся «как можно скорее».
В китайской версии разговора традиционно нашлось место абстрактным формулировкам. Си, в частности, сказал, что для исправления курса китайско-американских отношений «нам нужно хорошо управлять судном и правильно задавать направление» (цитата по CCTV). Китайский лидер считает, что достигнутое 12 мая в Женеве торговое «перемирие», согласно которому США снизили до конца лета пошлины для КНР со 145 до 30%, а Пекин – со 125 до 10%, было важным шагом к разрешению торговых вопросов. Си обратил внимание и на то, что это произошло на инициированных американцами переговорах, а также было хорошо воспринято бизнес-сообществом обеих стран.
«После женевских переговоров Китай серьезно и добросовестно выполнил соглашение. США должны реалистично оценить достигнутый прогресс и снять свои негативные меры против Китая», – так говорит теперь Си, видимо, в ответ и на звучавшие ранее обвинения Трампа в нарушениях со стороны КНР. Он предлагает США увеличить число обменов в дипломатии, торгово-экономической, военной и правоохранительной сферах.
При этом Си традиционно напомнил о крайне важной теме для его страны – тайваньском вопросе. Он предостерег американского визави, чтобы США не допустили ситуации, когда «крайне малочисленные сепаратистские элементы» втянули бы две державы в опасный конфликт.
Трамп, со своей стороны, положительно оценил разговор с Си, назвав его «очень хорошим». «Мы обсудили некоторые тонкости недавно заключенной и согласованной торговой сделки», – сообщил он в Truth Social, отметив, что разговор завершился «очень положительно для обеих стран». Трамп подчеркнул, что обсуждалась только торговля, а темы России, Украины и Ирана вовсе не поднимались.
Американский президент отметил, что, по его мнению, все вопросы между сторонами, касающиеся редкоземельных элементов, теперь должны быть сняты (в апреле Китай несколько раз ужесточал экспортный контроль над ними в рамках ответа в ходе тарифной войны, что создает дополнительные проблемы автомобильной промышленности в США и оборонному сектору. – ‘’’Ведомости»). Уже позже на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Вашингтоне Трамп сказал, что вопрос по редкоземам с Китаем «уладили».
Что касается следующего раунда переговоров, то, по словам Трампа, американскую сторону на них будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Ховард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир.
Тема поставок редкоземов из Китая сейчас очень актуально звучит в США. 4 июня газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что четыре крупнейших автопроизводителя США ищут альтернативы поставкам китайских редкоземельных магнитов, опасаясь остановки производства. И, по данным источников газеты, компании рассматривают перенос части производства в КНР. Отправка произведенных в США двигателей в Китай для установки там магнитов может оказаться необходимой, так как экспортные ограничения касаются только самих магнитов, а не готовых деталей.
В WSJ также отмечают, что из-за ужесточения экспортного контроля в Китае над содержащими редкоземельные элементы магнитами автопроизводители в остальных странах могут быть вынуждены приостановить работу заводов. По данным Европейской ассоциации поставщиков автозапчастей (CLEPA), в Европе уже закрылись несколько линий и процесс может продолжиться. По данным WSJ, западные автокомпании также ищут альтернативные источники поставок магнитов, но ни один из них не сможет покрыть потребности автомобильной отрасли, заявил изданию представитель одной из компаний.
Издание Axios 4 июня писало, что китайские ограничения на редкоземы создают риски и для оборонной отрасли. Всего Китай добывает 70% и перерабатывает 90% редкоземельных элементов в мире, пишет издание. С 2020 г. Пентагон вложил $439 млн в создание собственной цепочки поставок, но пока процесс находится на раннем этапе. В конце марта 2025 г. Трамп активировал для этого Defense Production Act (DPA 1950 г.), чтобы нарастить разведку, добычу и обогащение редкоземельных элементов.
Китайское телевидение также рассказало, что Трамп высказал большое уважение Си, США «рады видеть» сохранение высоких темпов роста китайской экономики и обещают продолжать соблюдать политику «одного Китая». Более того, США по-прежнему приветствуют китайских студентов для обучения в их стране, утверждает CCTV, несмотря на то, что 28 мая госсекретарь Марко Рубио объявил о планах властей «агрессивно отзывать» визы у китайских студентов, в том числе тех, кто связан с Компартией Китая (КПК) или учится в критически важных сферах. Всего, по информации Associated Press, в США учатся около 300 000 студентов из КНР. В день разговора лидеров МИД КНР обещал, что Пекин будет делать все возможное для защиты прав китайских студентов и ученых.
Это второй телефонный разговор между лидерами после переизбрания Трампа и первый – после его вступления в должность. Первый разговор состоялся 17 января, и тогда Трамп и Си договорились создать стратегический канал связи для поддержания регулярных контактов по основным вопросам. Но после него Трамп два раза говорил о якобы еще состоявшихся разговорах с Си, в том числе после начала масштабного торгового противостояния в апреле – и по инициативе КНР. Но это там не подтверждали.
В ходе своего первого срока Трамп посетил Китай один раз. Это произошло в год его вступления в должность – в ноябре 2017 г. В январе 2025 г. источники WSJ сообщали, что Трамп намерен посетить КНР в первые свои 100 дней правления, а позже – что стороны якобы планируют провести саммит, который выпадет на их дни рождения. Трамп отпразднует 79-летие 14 июня, а Си на следующий день исполнится 72 года. Но так скоро, очевидно, они уже не встретятся: вместо этого Трампа ждет дома военный парад, который пройдет не только в его праздник, но и в день 250-летия армии США.
Визит Трампа в Китай теоретически возможен, но он может обернуться холодным приемом китайской стороной с целью «поставить Трампа на место», допускает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Пекин, как отмечает эксперт, до сих пор находится под сильным впечатлением от предыдущего визита Трампа, когда радушный прием со стороны Си и «миролюбивая иллюзия» обернулись торговой войной через несколько месяцев. По оценке Ломанова, чтобы визит все-таки выдался результативным, он должен состояться не раньше конца 2025 – начала 2026 гг. А безрезультативный визит не нужен ни одной из сторон, считает эксперт. С точки зрения Китая, любая иностранная встреча с участием Си не может закончиться ничем, по ее итогам должен быть выработан «важный консенсус». С другой стороны, очевидно, что у Трампа на сегодняшний день не получается решить китайский вопрос наскоком, так что холодный прием и отсутствие результатов невыгодны и ему, резюмирует Ломанов.
В экономике США есть критические отрасли, которые зависят от поставок комплектующих, товаров и ресурсов из Китая, напоминает научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Редкоземельные элементы – один из таких, по нему Китай занимает значительную мировую долю рынка – 69%, являясь ключевым поставщиком для стран Запада, по данным американской Геологической службы. И приостановка их поставок в США, на которые приходится лишь 11% мирового производства, весьма болезненна, в то время как КНР пока что чувствует себя весьма уверенно, добавляет Сокольщик. В распоряжении Пекина – колоссальная производственная и ресурсная база, растущий внутренний рынок, на который частично можно будет переориентировать торговый поток в условиях торговой войны. «Что же касается визита Трампа в Китай, то он вполне возможен, ведь стороны условились продолжать диалог, а неконтролируемая эскалация не нужна никому. Но ожидать его в ближайшее время не стоит», – соглашается он.