Трамп и Си созвонились впервые после начала торговой войны

Визит Трампа в Китай теоретически возможен, но он может обернуться холодным приемом китайской стороной с целью «поставить Трампа на место», допускает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Пекин, как отмечает эксперт, до сих пор находится под сильным впечатлением от предыдущего визита Трампа, когда радушный прием со стороны Си и «миролюбивая иллюзия» обернулись торговой войной через несколько месяцев. По оценке Ломанова, чтобы визит все-таки выдался результативным, он должен состояться не раньше конца 2025 – начала 2026 гг. А безрезультативный визит не нужен ни одной из сторон, считает эксперт. С точки зрения Китая, любая иностранная встреча с участием Си не может закончиться ничем, по ее итогам должен быть выработан «важный консенсус». С другой стороны, очевидно, что у Трампа на сегодняшний день не получается решить китайский вопрос наскоком, так что холодный прием и отсутствие результатов невыгодны и ему, резюмирует Ломанов.