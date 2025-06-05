Си Цзиньпин призвал Трампа отменить ограничения против Китая
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом призвал Вашингтон реалистично оценить прогресс, достигнутый на женевских переговорах, и отменить ограничительные меры в отношении Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
«После женевских переговоров Китай серьезно выполнил положения достигнутого соглашения, США должны реалистично оценить достигнутый прогресс и отменить негативные меры, принятые в отношении Китая», – говорится в сообщении.
Телефонные переговоры между лидерами двух крупнейших экономик мира состоялись 5 июня. Инициатором беседы выступила американская сторона.
В рамках разговора Си Цзиньпин и Трамп договорились как можно скорее провести новый раунд торгово-экономических переговоров для дальнейшего урегулирования спорных вопросов. Кроме того, лидеры обменялись взаимными приглашениями посетить США и КНР.
Переговоры между представителями США и КНР прошли 10–11 мая в Швейцарии. По их итогам стороны объявили о взаимном сокращении пошлин, начавшемся с 14 мая. США снизили пошлины на китайские товары со 145 до 30%. А Китай сократил пошлины на американские товары со 125 до 10%.