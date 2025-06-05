Си Цзиньпин призвал Трампа отменить ограничения против Китая

Переговоры между представителями США и КНР прошли 10–11 мая в Швейцарии. По их итогам стороны объявили о взаимном сокращении пошлин, начавшемся с 14 мая. США снизили пошлины на китайские товары со 145 до 30%. А Китай сократил пошлины на американские товары со 125 до 10%.