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Си Цзиньпин призвал Трампа отменить ограничения против Китая

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом призвал Вашингтон реалистично оценить прогресс, достигнутый на женевских переговорах, и отменить ограничительные меры в отношении Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«После женевских переговоров Китай серьезно выполнил положения достигнутого соглашения, США должны реалистично оценить достигнутый прогресс и отменить негативные меры, принятые в отношении Китая», – говорится в сообщении.

Телефонные переговоры между лидерами двух крупнейших экономик мира состоялись 5 июня. Инициатором беседы выступила американская сторона.

В рамках разговора Си Цзиньпин и Трамп договорились как можно скорее провести новый раунд торгово-экономических переговоров для дальнейшего урегулирования спорных вопросов. Кроме того, лидеры обменялись взаимными приглашениями посетить США и КНР.

Переговоры между представителями США и КНР прошли 10–11 мая в Швейцарии. По их итогам стороны объявили о взаимном сокращении пошлин, начавшемся с 14 мая. США снизили пошлины на китайские товары со 145 до 30%. А Китай сократил пошлины на американские товары со 125 до 10%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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