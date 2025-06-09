По словам Лаврова, еще во времена минских соглашений фиксировались многочисленные случаи размещения артиллерии и систем противовоздушной обороны в жилых кварталах, рядом с детскими садами и магазинами. В интернете опубликовано множество видеозаписей, на которых украинские граждане возмущаются присутствием военных у магазинов, детских площадок и других общественных мест.