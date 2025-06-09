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Pais: ВСУ используют жилые дома для производства ударных БПЛА

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют жилые дома для производства ударных беспилотников, включая дальнобойные модели. Об этом сообщает газета Pais, чей корреспондент посетил одну из таких «мастерских».

«Обычный дом в обычном городе <...> стал центром переделки беспилотников для нанесения ударов. Подобные объекты появляются как грибы после дождя», – отмечается в статье.

По данным журналиста, в одной из таких домашних мастерских работают около десяти военнослужащих. Они переделывают гражданские устройства, поступающие от правительства или частных организаций, в боевые беспилотники.

Силы РФ неоднократно сообщали о случаях размещения пехоты, техники и других военных объектов ВСУ в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры.

13 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказывал, что в городе Сумы на объекте, пораженном российским ударом, проходила встреча украинских военачальников с представителями стран НАТО. Министр подчеркнул, что нормы международного гуманитарного права категорически запрещают размещать военные объекты и вооружение в гражданской инфраструктуре.

По словам Лаврова, еще во времена минских соглашений фиксировались многочисленные случаи размещения артиллерии и систем противовоздушной обороны в жилых кварталах, рядом с детскими садами и магазинами. В интернете опубликовано множество видеозаписей, на которых украинские граждане возмущаются присутствием военных у магазинов, детских площадок и других общественных мест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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