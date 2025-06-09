Кремль: Путин пока не планирует посещать Венгрию
В настоящее время тема возможного посещения президентом России Владимиром Путиным Венгрии на повестке дня не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.
Так представитель Кремля прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что республика окажет надлежащий прием Путину, если он решит посетить страну.
«Орбан всегда был и остается убежденным сторонником решения самых сложных проблем путем диалога. Этим его позиция, конечно, разительно отличается от близорукой позиции лидеров большинства стран Европейского союза», – отметил Песков.
По его словам, не обязательно, что Россия и Венгрия соглашаются во всем. У сторон есть много разногласий, но обоюдная готовность обсуждать самые острые и противоречивые проблемы за столом переговоров позволяет более эффективно решать их.
20 мая Венгрия вышла из состава Международного уголовного суда (МУС). В законопроекте, который одобрил парламент страны, подчеркнуто отвержение республикой использования международных организаций в качестве инструментов политического влияния. 134 депутата поддержали принятие закона. О планах выйти из состава МУС заявил в апреле глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в день визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Кроме того, в марте 2023 г. власти Венгрии говорили, что не арестуют Путина по ранее выданному ордеру МУС, если тот приедет в страну.