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Кремль: Путин пока не планирует посещать Венгрию

Ведомости

В настоящее время тема возможного посещения президентом России Владимиром Путиным Венгрии на повестке дня не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что республика окажет надлежащий прием Путину, если он решит посетить страну.

«Орбан всегда был и остается убежденным сторонником решения самых сложных проблем путем диалога. Этим его позиция, конечно, разительно отличается от близорукой позиции лидеров большинства стран Европейского союза», – отметил Песков.

По его словам, не обязательно, что Россия и Венгрия соглашаются во всем. У сторон есть много разногласий, но обоюдная готовность обсуждать самые острые и противоречивые проблемы за столом переговоров позволяет более эффективно решать их.

20 мая Венгрия вышла из состава Международного уголовного суда (МУС). В законопроекте, который одобрил парламент страны, подчеркнуто отвержение республикой использования международных организаций в качестве инструментов политического влияния. 134 депутата поддержали принятие закона. О планах выйти из состава МУС заявил в апреле глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в день визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Кроме того, в марте 2023 г. власти Венгрии говорили, что не арестуют Путина по ранее выданному ордеру МУС, если тот приедет в страну.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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