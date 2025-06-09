Песков: НАТО демонстрирует свою сущность как инструмент агрессии
НАТО необходима не для поддержания стабильности и безопасности на континенте, это инструмент агрессии и конфронтации, который сейчас показывает свою сущность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал возможность увеличения расходов альянса на противовоздушную и противоракетную оборону на 400%. Это предложение должен внести сегодня в Лондоне генсек НАТО Марк Рютте.
«Речь идет о том, что европейские налогоплательщики будут тратить свои деньги для купирования некой угрозы, которая, как они говорят, исходит от нашей страны», – сказал Песков, назвав эту угрозу эфемерной.
5 июня Рютте заявил, что главы минобороны стран НАТО утвердили планы самого значительного расширения военных возможностей альянса со времен холодной войны. Увеличение коснется количества средств ПВО, танков, систем большой дальности, беспилотников и сухопутных войск. Рютте отметил, что «внес предложение» увеличить расходы стран альянса на военные нужны с 2 до 5% ВВП к 2030 г.
Газета The New York Times писала, что украинские атаки дронами российских аэродромов 1 июня заставили страны НАТО начать дискуссию о том, стоит ли пересматривать свои «слабые места». По словам аналитика программы исследований России Центра военно-морского анализа ВМС США Сэмюэла Бендетта, государства приходят к осознанию потенциально возможных ударов по «крупным военным базам, на взлетно-посадочной полосе которых припарковано много самолетов». Он отметил, что атаки могут произойти в любой момент.