Песков: НАТО демонстрирует свою сущность как инструмент агрессии

Газета The New York Times писала, что украинские атаки дронами российских аэродромов 1 июня заставили страны НАТО начать дискуссию о том, стоит ли пересматривать свои «слабые места». По словам аналитика программы исследований России Центра военно-морского анализа ВМС США Сэмюэла Бендетта, государства приходят к осознанию потенциально возможных ударов по «крупным военным базам, на взлетно-посадочной полосе которых припарковано много самолетов». Он отметил, что атаки могут произойти в любой момент.