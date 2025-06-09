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Песков: НАТО демонстрирует свою сущность как инструмент агрессии

Ведомости

НАТО необходима не для поддержания стабильности и безопасности на континенте, это инструмент агрессии и конфронтации, который сейчас показывает свою сущность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал возможность увеличения расходов альянса на противовоздушную и противоракетную оборону на 400%. Это предложение должен внести сегодня в Лондоне генсек НАТО Марк Рютте.

«Речь идет о том, что европейские налогоплательщики будут тратить свои деньги для купирования некой угрозы, которая, как они говорят, исходит от нашей страны», – сказал Песков, назвав эту угрозу эфемерной.

5 июня Рютте заявил, что главы минобороны стран НАТО утвердили планы самого значительного расширения военных возможностей альянса со времен холодной войны. Увеличение коснется количества средств ПВО, танков, систем большой дальности, беспилотников и сухопутных войск. Рютте отметил, что «внес предложение» увеличить расходы стран альянса на военные нужны с 2 до 5% ВВП к 2030 г.

Газета The New York Times писала, что украинские атаки дронами российских аэродромов 1 июня заставили страны НАТО начать дискуссию о том, стоит ли пересматривать свои «слабые места». По словам аналитика программы исследований России Центра военно-морского анализа ВМС США Сэмюэла Бендетта, государства приходят к осознанию потенциально возможных ударов по «крупным военным базам, на взлетно-посадочной полосе которых припарковано много самолетов». Он отметил, что атаки могут произойти в любой момент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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