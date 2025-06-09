Лавров: США не откликнутся на мораторий Путина по РСМД
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на «Форуме будущего 2050», что Вашингтон не откликнется на предложение президента России Владимира Путина о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
«До сих пор не откликнулись – уже ясно, что не откликнутся на наш призыв в отсутствие договора сделать два параллельных, не взаимосвязанных моратория», – сказал министр иностранных дел России во время выступления.
9 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российской стороне так или иначе придется реагировать на агрессивные действия со стороны стран – членов НАТО. «В какой-то момент, когда уже ничто не будет ограничивать наши действия, мы эту свободу действия за собой оставим», – подчеркнул он, говоря о моратории на развертывание РСМД в Европе, которое завершится в ближайшее время.
8 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что Россия сейчас не видит серьезных перемен или разворотов в планах США по дальнейшему передовому РСМД в различных регионах мира. По его словам, шаги американской стороны убеждают Москву в том, что подобная работа будет только наращиваться.