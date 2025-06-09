Лавров: США не откликнутся на мораторий Путина по РСМД

9 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российской стороне так или иначе придется реагировать на агрессивные действия со стороны стран – членов НАТО. «В какой-то момент, когда уже ничто не будет ограничивать наши действия, мы эту свободу действия за собой оставим», – подчеркнул он, говоря о моратории на развертывание РСМД в Европе, которое завершится в ближайшее время.