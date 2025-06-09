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Лавров: США не откликнутся на мораторий Путина по РСМД

Ведомости

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на «Форуме будущего 2050», что Вашингтон не откликнется на предложение президента России Владимира Путина о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«До сих пор не откликнулись – уже ясно, что не откликнутся на наш призыв в отсутствие договора сделать два параллельных, не взаимосвязанных моратория», – сказал министр иностранных дел России во время выступления.

9 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российской стороне так или иначе придется реагировать на агрессивные действия со стороны стран – членов НАТО. «В какой-то момент, когда уже ничто не будет ограничивать наши действия, мы эту свободу действия за собой оставим», – подчеркнул он, говоря о моратории на развертывание РСМД в Европе, которое завершится в ближайшее время.

8 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что Россия сейчас не видит серьезных перемен или разворотов в планах США по дальнейшему передовому РСМД в различных регионах мира. По его словам, шаги американской стороны убеждают Москву в том, что подобная работа будет только наращиваться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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