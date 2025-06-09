Москалькова поблагодарила Минобороны за организацию обмена военнопленными
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны РФ за профессиональную организацию процесса обмена военнопленными и создание условий для реабилитации бойцов.
В своем Telegram-канале омбудсмен также выразила особые слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину и всем заинтересованным ведомствам, благодаря которым российские военнослужащие возвращаются домой к близким. Она заявила, что впереди военных ждет полноценное выздоровление и встреча с родными.
«Мы внимательно следим за состоянием наших воинов и готовы оказать всю необходимую поддержку», – подчеркнула Москалькова.
9 июня Минобороны сообщило о возвращении первой группы российских военнопленных в возрасте до 25 лет с подконтрольной Киеву территории. Взамен Украине передано аналогичное число пленных. Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. По прибытии в Россию они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях оборонного ведомства.
Обмен состоялся в рамках договоренностей, достигнутых во время переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. Обмен должен стать самым масштабным. Ожидалось, что в него войдут от 1000 до 1200 человек с каждой стороны.