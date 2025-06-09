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Москалькова поблагодарила Минобороны за организацию обмена военнопленными

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны РФ за профессиональную организацию процесса обмена военнопленными и создание условий для реабилитации бойцов.

В своем Telegram-канале омбудсмен также выразила особые слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину и всем заинтересованным ведомствам, благодаря которым российские военнослужащие возвращаются домой к близким. Она заявила, что впереди военных ждет полноценное выздоровление и встреча с родными.

«Мы внимательно следим за состоянием наших воинов и готовы оказать всю необходимую поддержку», – подчеркнула Москалькова.

9 июня Минобороны сообщило о возвращении первой группы российских военнопленных в возрасте до 25 лет с подконтрольной Киеву территории. Взамен Украине передано аналогичное число пленных. Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. По прибытии в Россию они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях оборонного ведомства.

Обмен состоялся в рамках договоренностей, достигнутых во время переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. Обмен должен стать самым масштабным. Ожидалось, что в него войдут от 1000 до 1200 человек с каждой стороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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