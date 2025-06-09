Москалькова поблагодарила Минобороны за организацию обмена военнопленными

9 июня Минобороны сообщило о возвращении первой группы российских военнопленных в возрасте до 25 лет с подконтрольной Киеву территории. Взамен Украине передано аналогичное число пленных. Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. По прибытии в Россию они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях оборонного ведомства.