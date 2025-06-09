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Зеленский подтвердил обмен пленными между Украиной и Россией

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна провела обмен пленными с российской стороной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Среди тех, кто вернулся на Украину, – раненые и тяжелораненые, а также бойцы возрастом младше 25 лет. Зеленский рассказал, что обмен пройдет в несколько этапов и продолжится в ближайшие дни.

В Минобороны РФ также сообщили, что первую группу российских военнопленных в возрасте до 25 лет вернули с подконтрольной Киеву территории. Взамен Украине передано аналогичное число военнопленных. Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. По прибытии в Россию они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Обмен прошел в рамках договоренностей, достигнутых в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня. Обмен должен стать самым масштабным. Ожидалось, что в него войдут от 1000 до 1200 человек с каждой стороны.

8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия доставила 1212 тел украинских военнослужащих в район обмена в Брянской области. Предполагалось, что обмен будет проведен в три этапа – с 7 по 9 июня. Но 7 июня начальник управления Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин объявил, что Киев «не подтвердил проведение обмена и перенес его на неопределенный срок». Действия Москвы были названы «масштабной гуманитарной акцией».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 июня подтвердил, что Россия сохраняет готовность реализовать достигнутые в ходе переговоров с Украиной в Стамбуле договоренности. По его словам, этого нельзя сказать об украинской стороне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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