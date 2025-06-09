Зеленский подтвердил обмен пленными между Украиной и Россией

В Минобороны РФ также сообщили, что первую группу российских военнопленных в возрасте до 25 лет вернули с подконтрольной Киеву территории. Взамен Украине передано аналогичное число военнопленных. Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. По прибытии в Россию они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.