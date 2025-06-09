Зеленский подтвердил обмен пленными между Украиной и Россией
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна провела обмен пленными с российской стороной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Среди тех, кто вернулся на Украину, – раненые и тяжелораненые, а также бойцы возрастом младше 25 лет. Зеленский рассказал, что обмен пройдет в несколько этапов и продолжится в ближайшие дни.
В Минобороны РФ также сообщили, что первую группу российских военнопленных в возрасте до 25 лет вернули с подконтрольной Киеву территории. Взамен Украине передано аналогичное число военнопленных. Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. По прибытии в Россию они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.
Обмен прошел в рамках договоренностей, достигнутых в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня. Обмен должен стать самым масштабным. Ожидалось, что в него войдут от 1000 до 1200 человек с каждой стороны.
8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия доставила 1212 тел украинских военнослужащих в район обмена в Брянской области. Предполагалось, что обмен будет проведен в три этапа – с 7 по 9 июня. Но 7 июня начальник управления Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин объявил, что Киев «не подтвердил проведение обмена и перенес его на неопределенный срок». Действия Москвы были названы «масштабной гуманитарной акцией».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 июня подтвердил, что Россия сохраняет готовность реализовать достигнутые в ходе переговоров с Украиной в Стамбуле договоренности. По его словам, этого нельзя сказать об украинской стороне.