Вице-премьер Италии: санкции Запада мешают завершению конфликта на Украине

8 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу LCI заявил, что санкции Евросоюза против России разрушают Венгрию и всю Европу. Ущерб для его страны составил уже 20 млрд евро за три года, что он назвал «значительной суммой». Глава правительства Словакии Роберт Фицо 8 июня также отметил, что не примет санкции Евросоюза против России, если они нанесут ущерб национальным интересам его страны. Так, например, он откажется от поддержки каких-либо мер по прекращению импорта российского топлива для атомных электростанций страны.