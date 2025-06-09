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Вице-премьер Италии: санкции Запада мешают завершению конфликта на Украине

Ведомости

Новые санкции запада против России отдаляют урегулирование конфликта на Украине, заявил вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини на одном из мероприятий, передает «РИА Новости».

Он отверг предложение президента Франции Эммануэля Макрона об «общем европейском займе» для закупки оружия и «общей армии». По его мнению, все усилия должны быть направлены на мир и окончание войны, а угрозы в адрес России только отдаляют этот момент.

Сальвини считает, что будущее Европы находится в руках правых партий, и их долг состоит в том, чтобы «свергнуть ЕС, во главе которого стоят бюрократы и банкиры, которые не могут и не хотят бороться с торговлей людьми, наркотиками и оружием». Он не видит «угрозы с Востока».

8 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу LCI заявил, что санкции Евросоюза против России разрушают Венгрию и всю Европу. Ущерб для его страны составил уже 20 млрд евро за три года, что он назвал «значительной суммой». Глава правительства Словакии Роберт Фицо 8 июня также отметил, что не примет санкции Евросоюза против России, если они нанесут ущерб национальным интересам его страны. Так, например, он откажется от поддержки каких-либо мер по прекращению импорта российского топлива для атомных электростанций страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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