Вице-премьер Италии: санкции Запада мешают завершению конфликта на Украине
Новые санкции запада против России отдаляют урегулирование конфликта на Украине, заявил вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини на одном из мероприятий, передает «РИА Новости».
Он отверг предложение президента Франции Эммануэля Макрона об «общем европейском займе» для закупки оружия и «общей армии». По его мнению, все усилия должны быть направлены на мир и окончание войны, а угрозы в адрес России только отдаляют этот момент.
Сальвини считает, что будущее Европы находится в руках правых партий, и их долг состоит в том, чтобы «свергнуть ЕС, во главе которого стоят бюрократы и банкиры, которые не могут и не хотят бороться с торговлей людьми, наркотиками и оружием». Он не видит «угрозы с Востока».
8 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу LCI заявил, что санкции Евросоюза против России разрушают Венгрию и всю Европу. Ущерб для его страны составил уже 20 млрд евро за три года, что он назвал «значительной суммой». Глава правительства Словакии Роберт Фицо 8 июня также отметил, что не примет санкции Евросоюза против России, если они нанесут ущерб национальным интересам его страны. Так, например, он откажется от поддержки каких-либо мер по прекращению импорта российского топлива для атомных электростанций страны.