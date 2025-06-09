МИД Казахстана ждет ответа Украины после атаки на трубопроводный консорциум
Казахстан ожидает ответа Украины по поводу атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Информация была доведена до Киева. Об этом заявил официальный представитель МИДа республики Айбек Смадияров в ходе брифинга.
24 марта вооруженные силы Украины атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» КТК в Краснодарском крае. Атака была совершена с использованием беспилотника. Российские средства противовоздушной обороны перехватили дрон в 7 км от международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции «Кавказская».
17 февраля НПС «Кропоткинская» также подверглась атаке семи беспилотников. Нападение было совершено семью украинскими дронами, которые, помимо взрывчатки, были оснащены металлическими поражающими элементами. Сотрудники консорциума смогли предотвратить утечку нефти, обошлось без пострадавших.
При этом сама станция получила повреждения. В частности, были повреждены газотурбинная установка (ГТУ), закрытое распределительное устройство, кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ, разрушена крыша здания.