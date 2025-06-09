МИД Казахстана ждет ответа Украины после атаки на трубопроводный консорциум

При этом сама станция получила повреждения. В частности, были повреждены газотурбинная установка (ГТУ), закрытое распределительное устройство, кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ, разрушена крыша здания.