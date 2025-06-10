Для американских младенцев создадут счета с $1000
Президент США Дональд Трамп предложил запустить федеральную программу, в рамках которой каждому американскому ребенку будут открываться инвестиционные счета с начальным капиталом в $1000, финансируемые государством. Программа получила широкую поддержку со стороны ведущих бизнес-лидеров страны. Об этом сообщает Guardian.
На круглом столе в Белом доме, где присутствовали руководители таких компаний, как Uber, Goldman Sachs и Dell Technologies, американский лидер представил «счета Трампа» – инвестиционные счета с отсрочкой уплаты налогов, которые будут отслеживать динамику фондового рынка. Эти счета предназначены для детей, родившихся с 2025 по 2029 г.
«Для каждого гражданина США, родившегося после 31 декабря 2024 г., но до 1 января 2029 г., федеральное правительство сделает единовременный взнос в размере $1000 на счет с отсрочкой налогообложения», – сказал Трамп.
Счета будут находиться под контролем опекунов, а также позволят вносить дополнительные частные пожертвования в размере до $5000 в год. Трамп назвал программу «инициативой в поддержку семьи», которая поможет миллионам американцев использовать потенциал экономики для развития следующего поколения.
Аналогичные программы уже существовали в других странах. Например, в Соединенном Королевстве с 2002 по 2011 г. действовал Детский трастовый фонд с государственным начальным финансированием, который позже был прекращен. В Сингапуре работает программа детских бонусов, включающая сберегательные счета для детей, поддерживаемые государством.
5 июня президент США подписал указ, расширяющий ограничения на въезд для граждан ряда стран. Полностью запрещен въезд для граждан 12 государств, включая Афганистан, Иран, Ливию, Сомали, Судан и Йемен. Для граждан еще семи стран введены частичные ограничения.