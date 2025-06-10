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Для американских младенцев создадут счета с $1000

Ведомости

Президент США Дональд Трамп предложил запустить федеральную программу, в рамках которой каждому американскому ребенку будут открываться инвестиционные счета с начальным капиталом в $1000, финансируемые государством. Программа получила широкую поддержку со стороны ведущих бизнес-лидеров страны. Об этом сообщает Guardian.

На круглом столе в Белом доме, где присутствовали руководители таких компаний, как Uber, Goldman Sachs и Dell Technologies, американский лидер представил «счета Трампа» – инвестиционные счета с отсрочкой уплаты налогов, которые будут отслеживать динамику фондового рынка. Эти счета предназначены для детей, родившихся с 2025 по 2029 г.

«Для каждого гражданина США, родившегося после 31 декабря 2024 г., но до 1 января 2029 г., федеральное правительство сделает единовременный взнос в размере $1000 на счет с отсрочкой налогообложения», – сказал Трамп.

Счета будут находиться под контролем опекунов, а также позволят вносить дополнительные частные пожертвования в размере до $5000 в год. Трамп назвал программу «инициативой в поддержку семьи», которая поможет миллионам американцев использовать потенциал экономики для развития следующего поколения.

Аналогичные программы уже существовали в других странах. Например, в Соединенном Королевстве с 2002 по 2011 г. действовал Детский трастовый фонд с государственным начальным финансированием, который позже был прекращен. В Сингапуре работает программа детских бонусов, включающая сберегательные счета для детей, поддерживаемые государством.

5 июня президент США подписал указ, расширяющий ограничения на въезд для граждан ряда стран. Полностью запрещен въезд для граждан 12 государств, включая Афганистан, Иран, Ливию, Сомали, Судан и Йемен. Для граждан еще семи стран введены частичные ограничения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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