Для американских младенцев создадут счета с $1000

На круглом столе в Белом доме, где присутствовали руководители таких компаний, как Uber, Goldman Sachs и Dell Technologies, американский лидер представил «счета Трампа» – инвестиционные счета с отсрочкой уплаты налогов, которые будут отслеживать динамику фондового рынка. Эти счета предназначены для детей, родившихся с 2025 по 2029 г.