Балицкий опубликовал три списка погибших бойцов ВСУ, которых не забирает Киев

Губернатор подчеркнул, что в большинстве своем солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас – это обычные парни, пенсионеры и селяне, «которых схватили в охапку и бросили в жернова». Они понимают, что их единственный шанс выжить и не попасть в список пропавших – сдаться в плен, поскольку командование «бросает их на убой», заключил Балицкий.