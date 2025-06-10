Балицкий опубликовал три списка погибших бойцов ВСУ, которых не забирает КиевБольше всего тел было обнаружено в ДНР и Курской области
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал третью часть списка идентифицированных тел украинский солдат. В список вошли 30 имен. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Два других были опубликованы вчера.
«Очередной список идентифицированных тел украинских солдат, от которых отказалась их страна, отправившая на убой, но которых все еще надеются найти их родители, жены, дети. И судьба этих людей – судьба каждого, кого посылают с оружием в руках киевские правители отстаивать интересы англосаксов», – написал он.
В списках указаны имена, иногда – даты рождения, а также участки фронта, на которых погибшие были обнаружены. В большинстве случаев указаны ДНР, Запорожская и Курская область. Но есть и Воронеж.
Губернатор подчеркнул, что в большинстве своем солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас – это обычные парни, пенсионеры и селяне, «которых схватили в охапку и бросили в жернова». Они понимают, что их единственный шанс выжить и не попасть в список пропавших – сдаться в плен, поскольку командование «бросает их на убой», заключил Балицкий.
8 июня представитель российской переговорной группы Александр Зорин сообщил, что Россия доставила 1212 тел украинских военнослужащих в район обмена в Брянской области. Предполагалось, что обмен будет проведен в три этапа – с 7 по 9 июня. Но 7 июня Киев не подтвердил проведение обмена и перенес его на неопределенный срок. Действия Москвы были названы «масштабной гуманитарной акцией».