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Балицкий опубликовал три списка погибших бойцов ВСУ, которых не забирает Киев

Больше всего тел было обнаружено в ДНР и Курской области
Ведомости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал третью часть списка идентифицированных тел украинский солдат. В список вошли 30 имен. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Два других были опубликованы вчера.

«Очередной список идентифицированных тел украинских солдат, от которых отказалась их страна, отправившая на убой, но которых все еще надеются найти их родители, жены, дети. И судьба этих людей – судьба каждого, кого посылают с оружием в руках киевские правители отстаивать интересы англосаксов», – написал он.

В списках указаны имена, иногда – даты рождения, а также участки фронта, на которых погибшие были обнаружены. В большинстве случаев указаны ДНР, Запорожская и Курская область. Но есть и Воронеж.

Губернатор подчеркнул, что в большинстве своем солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас – это обычные парни, пенсионеры и селяне, «которых схватили в охапку и бросили в жернова». Они понимают, что их единственный шанс выжить и не попасть в список пропавших – сдаться в плен, поскольку командование «бросает их на убой», заключил Балицкий.

8 июня представитель российской переговорной группы Александр Зорин сообщил, что Россия доставила 1212 тел украинских военнослужащих в район обмена в Брянской области. Предполагалось, что обмен будет проведен в три этапа – с 7 по 9 июня. Но 7 июня Киев не подтвердил проведение обмена и перенес его на неопределенный срок. Действия Москвы были названы «масштабной гуманитарной акцией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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