Путин по видеосвязи открыл медучреждения в пяти регионах РФ

По словам главы страны, за последние шесть лет в РФ создано более 6500 новых фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и поликлиник, а также отремонтировано около 5500 медицинских объектов. С 2022 г. в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях восстановлено и построено более 290 объектов здравоохранения. В целом по России закуплено свыше 245 000 единиц медоборудования.