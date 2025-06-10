Путин по видеосвязи открыл медучреждения в пяти регионах РФ
Президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи в торжественном открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения в ряде регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В начале мероприятия глава государства отметил, что на связи с ним находятся Воронежская область, Башкирия и Кабардино-Балкария, а также Луганская и Донецкая народные республики.
«Здесь успешно реализован ряд проектов в сфере здравоохранения, были построены или капитально отремонтированы здания больниц, поликлиник, онкодиспансеров. Такие современные, хорошо оснащенные медицинские учреждения – одно из направлений системной, комплексной работы по повышению эффективности отечественного здравоохранения», – заявил президент.
По словам главы страны, за последние шесть лет в РФ создано более 6500 новых фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и поликлиник, а также отремонтировано около 5500 медицинских объектов. С 2022 г. в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях восстановлено и построено более 290 объектов здравоохранения. В целом по России закуплено свыше 245 000 единиц медоборудования.
«И эта работа по повышению качества и доступности медицинской помощи для граждан, безусловно, будет продолжена», – отметил Путин.
Сегодня же торжественно открыли пять медучреждений. В Уфе открыт новый 10-этажный хирургический корпус Республиканского кардиологического центра. В Воронеже запущен современный радиотерапевтический корпус областного онкодиспансера. В Нальчике начала работу обновленная городская поликлиника № 1, оснащенная современным диагностическим оборудованием.
В Луганске после капремонта открыта городская поликлиника № 12. А в Донецке возобновил работу региональный сосудистый центр Республиканской клинической больницы им. Калинина, а также запущена лаборатория для испытания качества лекарств.
30 мая президент на встрече с постоянными членами Совета безопасности РФ обсуждал вопросы здравоохранения. Путин тогда заявил, что к теме совещания также относятся суверенитет и безопасность России в рамках обеспечения страны лекарствами.