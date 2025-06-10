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Путин призвал повысить зарплату медработникам в ДНР

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Президент России Владимир Путин призвал повысить заработную плату медицинским работникам в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом он заявил на открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения в ряде российских регионов.

«В целом уровень заработной платы специалистов в 67 000 руб., как бы так мягко сказать, не самый высокий в России в сфере медицины. Я понимаю, что это должно соответствовать среднему уровню доходов в регионе, но тем не менее обращаю внимание», – подчеркнул глава государства.

По его словам, над этим необходимо подумать в сторону повышения.

В марте заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова указала, что в России сохраняется дефицит кадров в медицине. По итогам прошлого года в первичном звене не хватает 23 000 человек, а дефицит среднего медперсонала оценивается в 75 000 человек. Отток врачей наблюдался в 25 российских регионах, среднего медперсонала – в 57. В 2023 г. в медучреждениях начал работать 61% от всех выпускников, а в 2024 г. показатель сократился до 55%. Требуемого уровня зарплаты по врачам не достиг 21 субъект, а по среднему медперсоналу – 19 регионов.

Статс-секретарь – замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов тогда же сообщил, что до 2030 г. в сферу здравоохранения необходимо привлечь 496 000 медицинских работников. По его словам, ежегодно в указанную в сферу должны приходить 100 000 медиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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