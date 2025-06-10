Путин призвал повысить зарплату медработникам в ДНР
Президент России Владимир Путин призвал повысить заработную плату медицинским работникам в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом он заявил на открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения в ряде российских регионов.
«В целом уровень заработной платы специалистов в 67 000 руб., как бы так мягко сказать, не самый высокий в России в сфере медицины. Я понимаю, что это должно соответствовать среднему уровню доходов в регионе, но тем не менее обращаю внимание», – подчеркнул глава государства.
По его словам, над этим необходимо подумать в сторону повышения.
В марте заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова указала, что в России сохраняется дефицит кадров в медицине. По итогам прошлого года в первичном звене не хватает 23 000 человек, а дефицит среднего медперсонала оценивается в 75 000 человек. Отток врачей наблюдался в 25 российских регионах, среднего медперсонала – в 57. В 2023 г. в медучреждениях начал работать 61% от всех выпускников, а в 2024 г. показатель сократился до 55%. Требуемого уровня зарплаты по врачам не достиг 21 субъект, а по среднему медперсоналу – 19 регионов.
Статс-секретарь – замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов тогда же сообщил, что до 2030 г. в сферу здравоохранения необходимо привлечь 496 000 медицинских работников. По его словам, ежегодно в указанную в сферу должны приходить 100 000 медиков.