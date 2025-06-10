Путин призвал повысить зарплату медработникам в ДНР

В марте заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова указала, что в России сохраняется дефицит кадров в медицине. По итогам прошлого года в первичном звене не хватает 23 000 человек, а дефицит среднего медперсонала оценивается в 75 000 человек. Отток врачей наблюдался в 25 российских регионах, среднего медперсонала – в 57. В 2023 г. в медучреждениях начал работать 61% от всех выпускников, а в 2024 г. показатель сократился до 55%. Требуемого уровня зарплаты по врачам не достиг 21 субъект, а по среднему медперсоналу – 19 регионов.