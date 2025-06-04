Глава Минздрава Мурашко заявил о притоке кадров в систему здравоохранения

Расчет на целевиков

В апреле Госдума приняла постановление о кадровом обеспечении образования и здравоохранения. Депутаты рекомендовали правительству повысить ответственность студента за неисполнение обязательств по трудовой деятельности, которая предусмотрена целевым договором. А уже в мае на портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован проект закона Минздрава, который, если его примут, обяжет студента платить компенсацию в пользу бюджета в случае неотработки. Она будет равна трехкратному размеру расходов на его образование. Те, кто заключил договор о целевом обучении и завершил его, должны будут работать по своей специальности в медицинской организации в интересах заказчика в течение трех лет. Документ может вступить в силу с 1 января 2026 г. По медицинским специальностям большинство бюджетных мест в 2024/25 учебном году – целевые, следует из квот, утвержденных правительством. Например, по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» их доля составляет 76%. По самым дефицитным направлениям ординатуры («Акушерство и гинекология», «Неонатология», «Детская кардиология», «Детская онкология», «Детская эндокринология», «Хирургия» и др.) их доля достигает 100%.