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Глава Минздрава Мурашко заявил о притоке кадров в систему здравоохранения

В 2024 году вузы выпустили 50 000 медиков, а ежегодно в сферу здравоохранения должны приходить вдвое больше
Екатерина Дорофеева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В России переломлена тенденция оттока специалистов в сфере здравоохранения, заявил 3 июня министр здравоохранения Михаил Мурашко на XVI Общероссийской конференции «Неделя медицинского образования». По его словам, их «позитивное вливание в отрасль» уже идет, а в стране ежегодно наблюдается приток специалистов в государственную систему здравоохранения.

Наряду с этим на долю выпускников медицинских специальностей в 2024 г. пришлось около 50 000 человек, т. е. всего лишь 7,5% от общего количества студентов, окончивших обучение. Это следует из материалов Рособрнадзора, их представил руководитель ведомства Анзор Музаев. Показатель говорит о несоответствии потребностям рынка труда, говорится там же.

Данные подсчитаны на основе проанализированных форм ВПО-1 (высшего профессионального образования). Вузы заполняют их ежегодно, указывая цифры приема и выпуска, после чего направляют в Министерство науки и высшего образования. В расчетах по здравоохранению учитывались пять основных направлений: фундаментальная медицина, клиническая медицина, науки о здоровье и профилактическая медицина, фармация и сестринское дело. Всего в России 194 университета реализуют образовательные программы по этим направлениям, сообщил Музаев. Из них 160 государственные, 34 частные.

До 2030 г. в сферу здравоохранения необходимо привлечь 496 000 медицинских работников, говорил в марте 2025 г. статс-секретарь – замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов на правительственном часе в Госдуме, который был посвящен кадровому обеспечению медицинских организаций. По его словам, ежегодно в сферу здравоохранения должны приходить 100 000 медиков. На второй год выпуска занятость молодых специалистов составляет 70%, из них по специальности устраиваются 75%, добавил Пудов. При этом каждый четвертый идет работать в смежные отрасли: спортивная медицина, фармакология, медицинское страхование, индустрия красоты и др., рассказал он.

Дефицит кадров в российской медицине сохраняется, заявила на этом же правчасе зампред Счетной палаты Галина Изотова. По итогам 2024 г. в первичном звене не хватает 23 000 человек, а дефицит среднего медперсонала оценивается в 75 000 человек. Отток врачей наблюдался в 25 регионах страны, среднего медперсонала – в 57. По словам Изотовой, в 2023 г. в медучреждениях начал работать 61% от всех выпускников, а в 2024 г. показатель снизился до 55%. Требуемого уровня зарплаты по врачам не достиг 21 субъект, а по среднему медперсоналу – 19 регионов.

Расчет на целевиков

В апреле Госдума приняла постановление о кадровом обеспечении образования и здравоохранения. Депутаты рекомендовали правительству повысить ответственность студента за неисполнение обязательств по трудовой деятельности, которая предусмотрена целевым договором. А уже в мае на портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован проект закона Минздрава, который, если его примут, обяжет студента платить компенсацию в пользу бюджета в случае неотработки. Она будет равна трехкратному размеру расходов на его образование. Те, кто заключил договор о целевом обучении и завершил его, должны будут работать по своей специальности в медицинской организации в интересах заказчика в течение трех лет. Документ может вступить в силу с 1 января 2026 г. По медицинским специальностям большинство бюджетных мест в 2024/25 учебном году – целевые, следует из квот, утвержденных правительством. Например, по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» их доля составляет 76%. По самым дефицитным направлениям ординатуры («Акушерство и гинекология», «Неонатология», «Детская кардиология», «Детская онкология», «Детская эндокринология», «Хирургия» и др.) их доля достигает 100%.

Абсолютно всех выпускников учебных заведений невозможно привлечь на работу именно в медицинские учреждения, считает главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Такое обязательство можно распространить только на тех, кто учится за счет средств бюджета. По мнению эксперта, стоит обратить внимание на наращивание качественной подготовки специалистов, сопряженной с практическими занятиями. В этом вопросе возможности клиник, которые на основе партнерских отношений принимают студентов, ограничены – они не могут принимать целые потоки студентов, отметила Абанкина.

Учитывая, что в государственной системе здравоохранения не самые конкурентоспособные зарплаты и условия труда, наиболее перспективным путем привлечения и удержания молодых кадров может быть использование опыта развитых стран, считает директор Центра проблем организации, финансирования и межтерриториальных отношений в здравоохранении Финансового университета при правительстве Андрей Рагозин. В пример он привел Великобританию и Германию, где есть специальные программы бесплатного получения высшего медицинского образования для медицинских сестер с обязательством отработки определенного срока в государственной системе. По словам Рагозина, опыт показывает, что те, кто пришел в профессию врача, имея образование и опыт работы среднего медперсонала, более усердно учатся в вузе и остаются в профессии.

«Ведомости» направили запрос в Минздрав с просьбой привести конкретные цифры по ситуации с медицинскими кадрами.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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