Дмитриев оценил предложение главы ЕК ввести санкции против РФПИ

О том, что ЕС может ввести санкции против РФПИ, писал Bloomberg в конце мая. Ограничительные меры против РФПИ действуют с 1 марта 2022 г. Они были введены после начала военного конфликта на Украине. Лицам ЕС запрещено инвестировать, участвовать или иным образом содействовать проектам, финансируемым РФПИ.