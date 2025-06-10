Дмитриев оценил предложение главы ЕК ввести санкции против РФПИ
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен признала, что Российской фонд прямых инвестиций (РФПИ) является «важным каналом финансирования проектов модернизации экономики России». Об этом заявил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.
«Глава Еврокомиссии признает, что РФПИ – важный канал финансирования проектов модернизации экономики России и усиления ее промышленной базы», – сказал он.
По его словам, высказывания главы ЕК связаны с намерением Евросоюза продолжить бои на Украине и недовольством работой РФПИ по «восстановлению отношений России и США и участию в миротворческих инициативах России».
«Предложение ввести санкции против РФПИ также означает, что Еврокомиссия выступает против взаимодействия российского и европейского бизнеса, которому в России фонд активно оказывает содействие», – заключил он.
10 июня глава ЕК выступила с инициативой по 18-му пакету санкций в отношении России. Фон дер Ляйен призвала ввести санкции против РФПИ и его дочерних компаний. Также фон дер Ляйен предложила снизить «потолок цен» на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, отключить от SWIFT 22 российских банка.
О том, что ЕС может ввести санкции против РФПИ, писал Bloomberg в конце мая. Ограничительные меры против РФПИ действуют с 1 марта 2022 г. Они были введены после начала военного конфликта на Украине. Лицам ЕС запрещено инвестировать, участвовать или иным образом содействовать проектам, финансируемым РФПИ.