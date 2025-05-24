ЕС может расширить санкции против РФПИ

Ограничительные меры против РФПИ были введены 1 марта 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине. Лицам ЕС запрещено инвестировать, участвовать или иным образом содействовать проектам, финансируемым РФПИ. В сентябре 2023 г. представитель Европейской комиссии заявила, что ограничения направлены на ослабление финансовой системы России в целом. Фонд требовал снять санкции и взыскать с Совета ЕС компенсацию расходов. В мае 2024 г. суд Европейского союза отказал РФПИ в снятии санкций.