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ЕС может расширить санкции против РФПИ

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Страны Евросоюза в рамках нового пакета санкций против России могут расширить ограничения против Российского фонда прямых иностранных инвестиций (РФПИ), пишет Bloomberg со ссылкой на источники. 

Обсуждается также усиление рестрикций в отношении так называемого теневого флота РФ – танкеров, использующихся для транспортировки российской нефти.  

Ограничительные меры против РФПИ были введены 1 марта 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине. Лицам ЕС запрещено инвестировать, участвовать или иным образом содействовать проектам, финансируемым РФПИ. В сентябре 2023 г. представитель Европейской комиссии заявила, что ограничения направлены на ослабление финансовой системы России в целом. Фонд требовал снять санкции и взыскать с Совета ЕС компенсацию расходов. В мае 2024 г. суд Европейского союза отказал РФПИ в снятии санкций.

РФПИ был создан в 2011 г. по инициативе президента и премьер-министра РФ. Фонд занимается прямыми инвестициями в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами, говорится на сайте организации. В частности, РФПИ был основным инвестором в российские вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт» от коронавируса.

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев участвует в урегулировании российско-украинского конфликта. В феврале он представлял российскую сторону в ходе первого с начала спецоперации раунда переговоров делегаций РФ и США высокого уровня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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