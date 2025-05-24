ЕС может расширить санкции против РФПИ
Страны Евросоюза в рамках нового пакета санкций против России могут расширить ограничения против Российского фонда прямых иностранных инвестиций (РФПИ), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обсуждается также усиление рестрикций в отношении так называемого теневого флота РФ – танкеров, использующихся для транспортировки российской нефти.
Ограничительные меры против РФПИ были введены 1 марта 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине. Лицам ЕС запрещено инвестировать, участвовать или иным образом содействовать проектам, финансируемым РФПИ. В сентябре 2023 г. представитель Европейской комиссии заявила, что ограничения направлены на ослабление финансовой системы России в целом. Фонд требовал снять санкции и взыскать с Совета ЕС компенсацию расходов. В мае 2024 г. суд Европейского союза отказал РФПИ в снятии санкций.
РФПИ был создан в 2011 г. по инициативе президента и премьер-министра РФ. Фонд занимается прямыми инвестициями в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами, говорится на сайте организации. В частности, РФПИ был основным инвестором в российские вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт» от коронавируса.
Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев участвует в урегулировании российско-украинского конфликта. В феврале он представлял российскую сторону в ходе первого с начала спецоперации раунда переговоров делегаций РФ и США высокого уровня.