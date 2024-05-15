Суд ЕС не снял санкции с РФПИ
Суд Европейского союза отказал Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) в снятии санкций. Об этом говорится в решении суда от 15 мая.
Фонд требовал снять санкции и взыскать с Совета ЕС компенсацию расходов. РФПИ настаивал, что у Совета ЕС не было достаточных фактических оснований для введения ограничений. Кроме того, заявитель утверждал, что европейские власти некорректно истолковали роль президента России и премьер-министра в работе фонда, предположив, что они управляют организацией. Также РФПИ обращал внимание, что его инвестиции не связаны с военными проектами и не способствуют проведению спецоперации на Украине.
Другими основаниями для снятия санкций РФПИ назвал несоблюдение права на эффективную судебную защиту и несоразмерное ограничение свободы вести предпринимательскую деятельность. Совет ЕС оспорил каждый из аргументов.
В результате суд отклонил иск РФПИ и обязал фонд оплатить собственные расходы и расходы, понесенные Советом ЕС.
Согласно материалам дела, ограничительные меры против РФПИ были введены 1 марта 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине. Лицам ЕС запрещено инвестировать, участвовать или иным образом содействовать проектам, финансируемым РФПИ. Слушания по иску РФПИ начались 26 сентября 2023 г.
В сентябре 2023 г. представитель Европейской комиссии заявила, что ограничения против РФПИ направлены на ослабление финансовой системы России в целом. Представитель Еврокомиссии тогда уточнила, что цель этих мер – нанести экономический ущерб России и заставить ее пересмотреть свои действия, пишет «РИА Новости».
РФПИ был создан в 2011 г. по инициативе президента и премьер-министра РФ. Фонд занимается прямыми инвестициями в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами, говорится на сайте организации. В частности, РФПИ был основным инвестором в российские вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт» от коронавируса.