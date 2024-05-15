Суд ЕС не снял санкции с РФПИ

Фонд требовал снять санкции и взыскать с Совета ЕС компенсацию расходов. РФПИ настаивал, что у Совета ЕС не было достаточных фактических оснований для введения ограничений. Кроме того, заявитель утверждал, что европейские власти некорректно истолковали роль президента России и премьер-министра в работе фонда, предположив, что они управляют организацией. Также РФПИ обращал внимание, что его инвестиции не связаны с военными проектами и не способствуют проведению спецоперации на Украине.