Суд ЕС отказался снять санкции с сестры Алишера Усманова
Суд Евросоюза (ЕС) отказал Гульбахор Исмаиловой – сестре предпринимателя, основателя холдинга USM Алишера Усманова – в требовании исключить ее из санкционного списка. Соответствующее решение было опубликовано на сайте суда.
Гульбахор Исмаилова была включена в санкционный список Евросоюза 8 апреля 2022 г. из-за близкой родственной связи с Усмановым, который попал под санкции 28 февраля того же года. В ЕС заявили, что бизнесмен якобы материально поддерживал лиц, которые ответственны за присоединение Крыма к РФ и начало боевых действий на Украине.
В материалах суда отмечается, что, согласно расследованиям Федерального управления судебной полиции Германии, Усманов косвенно передал своей сестре активы. В частности, его сестра является единственным бенефициарным владельцем яхты «Дилбар», а также «связана с элитной недвижимостью в Италии и Латвии, в отношении которой может быть установлена связь с ее братом Алишером Усмановым».
Представители Исмаиловой утверждают, что в соответствии с уставами трастов, контролирующих вышеупомянутые активы, она перестала быть их бенефициаром сразу после включения ее имени в санкционные списки ЕС. В марте 2024 г. BNE Intellinews сообщал, что Исмаилова добровольно отказалась от бенефициарных прав в этих трастах: это исключает возможность получения каких-либо выгод от них в настоящий момент и в будущем – даже если санкции ЕС будут сняты.
В апреле 2022 г. Усманов подал в Европейский суд иск к Совету ЕС с требованием снять с него персональные санкции. 7 февраля Bloomberg сообщал, что Усманов останется в санкционном списке ЕС, так как Европейский суд отклонил его апелляцию. Исмаилова также обжаловала решение ЕС ввести против нее ограничения. Ранее санкции сняли с другой сестры Усманова Саодат Нарзиевой.
9 ноября 2022 г. газета Financial Times сообщила, что власти Узбекистана попросили Евросоюз отменить санкции в отношении Усманова и Исмаиловой. Официальные лица ЕС в разговоре с FT тогда допустили, что снятие санкций с Усманова станет прецедентом, который повлечет за собой обсуждение об отмене ограничений в отношении десятка других бизнесменов, у которых есть двойное гражданство.
4 марта сообщалось, что твиты в социальной сети X (бывшая Twitter) экономиста Андерса Ослунда и Федерального ведомства уголовной полиции Германии, которые совет ЕС использовал для обоснования введения санкций против Усманова и Исмаиловой, были удалены по требованию адвокатов.