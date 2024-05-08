Суд ЕС отказался снять санкции с сестры Алишера Усманова

Представители Исмаиловой утверждают, что в соответствии с уставами трастов, контролирующих вышеупомянутые активы, она перестала быть их бенефициаром сразу после включения ее имени в санкционные списки ЕС. В марте 2024 г. BNE Intellinews сообщал, что Исмаилова добровольно отказалась от бенефициарных прав в этих трастах: это исключает возможность получения каких-либо выгод от них в настоящий момент и в будущем – даже если санкции ЕС будут сняты.