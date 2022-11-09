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FT: Узбекистан просит Евросоюз снять санкции с Алишера Усманова

Ведомости

Власти Узбекистана просят Евросоюз отменить санкции в отношении предпринимателя, основателя холдинга USM Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения.

По данным издания, на недавних встречах между представителями Узбекистана и ЕС Ташкент выразил обеспокоенность по поводу санкций против Усманова. Отмечается, что республика готова предоставить бизнесмену юридическую помощь на случай возможного суда, если Брюссель не пойдет на уступки.

Официальные лица ЕС в разговоре с FT допустили, что снятие санкций с Усманова станет прецедентом, который повлечет за собой обсуждение об отмене ограничений в отношении десятка других бизнесменов, у которых есть двойное гражданство.

Газета отмечает, что Усманова сохранил «тесные связи» с Узбекистаном. Ранее Ташкент сообщал, что введенные санкции против предпринимателя ограничили его возможность инвестировать часть своего состояния в республику. Представитель Усманова в разговоре с FT подтвердил, что ограничения ЕС действительно мешают инвестиционным и благотворительным проектам.

ЕС наложил санкции на Алишера Усманова 28 февраля — практически сразу после начала спецоперации России на Украине. В ЕС заявили, что бизнесмен материально поддерживал лиц, которые ответственны за присоединение Крыма к РФ и начало боевых действий на Украине. Гульбахор Исмаилова попала в санкционный список из-за яхты Dilbar. Европейские власти предполагали, что судно принадлежит сестре Усманова.

В апреле Усманов подал в Европейский суд иск к Совету ЕС с требованием снять с него персональные санкции. Исмаилова также обжаловала решение ЕС ввести против нее ограничения, уточняет FT. Ранее санкции сняли с другой сестры Усманова Саодат Нарзиевой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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