FT: Узбекистан просит Евросоюз снять санкции с Алишера Усманова
Власти Узбекистана просят Евросоюз отменить санкции в отношении предпринимателя, основателя холдинга USM Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения.
По данным издания, на недавних встречах между представителями Узбекистана и ЕС Ташкент выразил обеспокоенность по поводу санкций против Усманова. Отмечается, что республика готова предоставить бизнесмену юридическую помощь на случай возможного суда, если Брюссель не пойдет на уступки.
Официальные лица ЕС в разговоре с FT допустили, что снятие санкций с Усманова станет прецедентом, который повлечет за собой обсуждение об отмене ограничений в отношении десятка других бизнесменов, у которых есть двойное гражданство.
Газета отмечает, что Усманова сохранил «тесные связи» с Узбекистаном. Ранее Ташкент сообщал, что введенные санкции против предпринимателя ограничили его возможность инвестировать часть своего состояния в республику. Представитель Усманова в разговоре с FT подтвердил, что ограничения ЕС действительно мешают инвестиционным и благотворительным проектам.
ЕС наложил санкции на Алишера Усманова 28 февраля — практически сразу после начала спецоперации России на Украине. В ЕС заявили, что бизнесмен материально поддерживал лиц, которые ответственны за присоединение Крыма к РФ и начало боевых действий на Украине. Гульбахор Исмаилова попала в санкционный список из-за яхты Dilbar. Европейские власти предполагали, что судно принадлежит сестре Усманова.
В апреле Усманов подал в Европейский суд иск к Совету ЕС с требованием снять с него персональные санкции. Исмаилова также обжаловала решение ЕС ввести против нее ограничения, уточняет FT. Ранее санкции сняли с другой сестры Усманова Саодат Нарзиевой.
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