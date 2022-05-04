Усманов решил оспорить персональные санкции Евросоюза

Персональные санкции Евросоюза в отношении Усманова из-за спецоперации на Украине были введены 28 февраля. В холдинге USM заявили, что считают это решение безосновательным и несправедливым, сам он владеет менее чем 50% уставного капитала головной компании холдинга и не контролирует предприятия группы.