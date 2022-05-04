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Бизнес

Усманов решил оспорить персональные санкции Евросоюза

Ведомости

Основатель холдинга USM Алишер Усманов обжалует свое включение в санкционный список Евросоюза, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского суда.

Иск Усманова к Совету Евросоюза зарегистрирован 29 апреля. «Истец требует отмены решения совета о введении в его отношении ограничительных мер и приостановку исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения», – уточнили в пресс-службе.

Персональные санкции Евросоюза в отношении Усманова из-за спецоперации на Украине были введены 28 февраля. В холдинге USM заявили, что считают это решение безосновательным и несправедливым, сам он владеет менее чем 50% уставного капитала головной компании холдинга и не контролирует предприятия группы.

3 марта Усманов вновь попал под персональные санкции, но уже США и Великобритании. В МИД Великобритании заявили, что все активы российского бизнесмена в стране будут заморожены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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