Усманов решил оспорить персональные санкции Евросоюза
Основатель холдинга USM Алишер Усманов обжалует свое включение в санкционный список Евросоюза, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского суда.
Иск Усманова к Совету Евросоюза зарегистрирован 29 апреля. «Истец требует отмены решения совета о введении в его отношении ограничительных мер и приостановку исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения», – уточнили в пресс-службе.
Персональные санкции Евросоюза в отношении Усманова из-за спецоперации на Украине были введены 28 февраля. В холдинге USM заявили, что считают это решение безосновательным и несправедливым, сам он владеет менее чем 50% уставного капитала головной компании холдинга и не контролирует предприятия группы.
3 марта Усманов вновь попал под персональные санкции, но уже США и Великобритании. В МИД Великобритании заявили, что все активы российского бизнесмена в стране будут заморожены.