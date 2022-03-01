Газета
Бизнес

Холдинг USM назвал необоснованными санкции ЕС против Усманова

Ведомости

Санкции Евросоюза (ЕС) против основателя холдинга USM Алишера Усманова являются необоснованными и несправедливыми, говорится в заявлении компании.

«Считаем санкции против основателя холдинга USM необоснованными и несправедливыми. Подчеркиваем, что речь идет о персональных санкциях, которые не оказывают влияния на предприятия группы USM», — говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что Усманов владеет менее чем 50% уставного капитала головной компании холдинга и не контролирует предприятия группы.

USM управляет активами в сфере металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий. Из информации на сайте группы следует, что она была создана в 2012 г. «для консолидации различных проектов Алишера Усманова и его партнеров». Бизнесмен владеет 49% холдинга. Другими акционерами являются Владимир и Варвара Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский.

Вчера ЕС ввел персональные санкции против российских бизнесменов, чиновников и журналистов. Усманов оказался в их числе.

Страны Евросоюза, США, Великобритания и некоторые другие призвали прекратить военные действия и начали вводить экономические, финансовые и персональные санкции против российских ведомств, компаний, чиновников, политиков, бизнесменов и журналистов. В частности, Запад отрезал России доступ к западному капиталу. Под санкции попали международные резервы Центробанка, российский госдолг, крупнейшие кредитные организации. Также введены некоторые экспортные ограничения.

Ранее по теме: ЕС ввел новые персональные санкции против российских политиков и бизнесменов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных