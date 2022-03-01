Холдинг USM назвал необоснованными санкции ЕС против Усманова
Санкции Евросоюза (ЕС) против основателя холдинга USM Алишера Усманова являются необоснованными и несправедливыми, говорится в заявлении компании.
«Считаем санкции против основателя холдинга USM необоснованными и несправедливыми. Подчеркиваем, что речь идет о персональных санкциях, которые не оказывают влияния на предприятия группы USM», — говорится в заявлении.
Там подчеркнули, что Усманов владеет менее чем 50% уставного капитала головной компании холдинга и не контролирует предприятия группы.
USM управляет активами в сфере металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий. Из информации на сайте группы следует, что она была создана в 2012 г. «для консолидации различных проектов Алишера Усманова и его партнеров». Бизнесмен владеет 49% холдинга. Другими акционерами являются Владимир и Варвара Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский.
Вчера ЕС ввел персональные санкции против российских бизнесменов, чиновников и журналистов. Усманов оказался в их числе.
Страны Евросоюза, США, Великобритания и некоторые другие призвали прекратить военные действия и начали вводить экономические, финансовые и персональные санкции против российских ведомств, компаний, чиновников, политиков, бизнесменов и журналистов. В частности, Запад отрезал России доступ к западному капиталу. Под санкции попали международные резервы Центробанка, российский госдолг, крупнейшие кредитные организации. Также введены некоторые экспортные ограничения.