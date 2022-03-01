Холдинг USM назвал необоснованными санкции ЕС против Усманова

USM управляет активами в сфере металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий. Из информации на сайте группы следует, что она была создана в 2012 г. «для консолидации различных проектов Алишера Усманова и его партнеров». Бизнесмен владеет 49% холдинга. Другими акционерами являются Владимир и Варвара Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский.