Замглавы МИДа Грушко предупредил о риске конфликта в Балтийском море
В Балтийском море может начаться военный конфликт из-за нарастающей демонизации России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе своего выступления на «Форуме будущего – 2050».
«Сейчас в результате искусственной конфронтации, которая насаждается, демонизации России этот регион превращается в арену военного противостояния, которое может в любой момент дать искры, из которых возгорится пламя», – сказал он.
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев 26 мая заявлял, что страны Запада создают военную напряженность в Балтийском море, а также рассматривают блокировку прохода российских судов по международным проливам.
3 июня в Балтийском море начались учения военно-морского флота НАТО Baltops 2025, которые проводятся ежегодно с 1972 г. Грушко говорил, что такие мероприятия являются частью подготовки альянса к возможному военному конфликту с Россией. Он также назвал учения, целью которых является достижение превосходства на земле, на воде и в воздухе, «крайне провокационными».