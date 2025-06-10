Зеленский обвинил Орбана в антиукраинской политике
Премьер-министр Виктор Орбан ведет антиукраинский и антиевропейский политический курс, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online. Зеленский подчеркнул, что действия Орбана подрывают доверие и вредят двусторонним отношениям между странами, особенно в условиях конфликта Украины и России.
Он выразил недоумение по поводу визита Орбана в Москву вскоре после его приезда в Киев в июле 2024 г. «Он мог бы хотя бы предупредить. Он говорил со мной о мире, а потом отправился к [президенту России Владимиру] Путину. Это не похоже на честные отношения», – подчеркнул он.
Еще одним поводом для напряженности Зеленский назвал «шпионский скандал». Служба безопасности Украины публично объявила о задержании подозреваемых в шпионаже в пользу Венгрии, что вызвало ответные действия Будапешта. По словам Зеленского, украинская сторона располагает обширными доказательствами деятельности венгерской разведки на территории Украины, в том числе в военной сфере. Он сообщил, что сеть агентов действовала с 2021 г., а в марте 2025 г. была зафиксирована последняя передача секретной информации, включая данные о размещении зенитных ракетных комплексов С-300.
«Я не говорю, что Будапешту что-то нужно. Но если нет – тогда для кого собиралась эта информация? НАТО нас заверило, что не для них», – сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что не обвиняет лично Орбана, но считает действия венгерской разведки недопустимыми в условиях войны, и призвал к уважению украинского суверенитета.
Ранее сообщалось, что в Венгрии готовятся к референдуму по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС и его результаты станут основой для дальнейших переговоров с Брюсселем. 19 апреля Орбан заявил, что речь идет о присоединении к блоку страны, у которой нет «четких границ, функционирующей экономики и суверенитета». Позднее он говорил, что такая политика является ошибочной и вредной, но это можно предотвратить, пока ситуация не вышла из-под контроля.