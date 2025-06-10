Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Зеленский обвинил Орбана в антиукраинской политике

Ведомости

Премьер-министр Виктор Орбан ведет антиукраинский и антиевропейский политический курс, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online. Зеленский подчеркнул, что действия Орбана подрывают доверие и вредят двусторонним отношениям между странами, особенно в условиях конфликта Украины и России.

Он выразил недоумение по поводу визита Орбана в Москву вскоре после его приезда в Киев в июле 2024 г. «Он мог бы хотя бы предупредить. Он говорил со мной о мире, а потом отправился к [президенту России Владимиру] Путину. Это не похоже на честные отношения», – подчеркнул он.

Еще одним поводом для напряженности Зеленский назвал «шпионский скандал». Служба безопасности Украины публично объявила о задержании подозреваемых в шпионаже в пользу Венгрии, что вызвало ответные действия Будапешта. По словам Зеленского, украинская сторона располагает обширными доказательствами деятельности венгерской разведки на территории Украины, в том числе в военной сфере. Он сообщил, что сеть агентов действовала с 2021 г., а в марте 2025 г. была зафиксирована последняя передача секретной информации, включая данные о размещении зенитных ракетных комплексов С-300.

«Я не говорю, что Будапешту что-то нужно. Но если нет – тогда для кого собиралась эта информация? НАТО нас заверило, что не для них», – сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что не обвиняет лично Орбана, но считает действия венгерской разведки недопустимыми в условиях войны, и призвал к уважению украинского суверенитета.

Ранее сообщалось, что в Венгрии готовятся к референдуму по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС и его результаты станут основой для дальнейших переговоров с Брюсселем. 19 апреля Орбан заявил, что речь идет о присоединении к блоку страны, у которой нет «четких границ, функционирующей экономики и суверенитета». Позднее он говорил, что такая политика является ошибочной и вредной, но это можно предотвратить, пока ситуация не вышла из-под контроля.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных