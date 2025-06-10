Хуситы атаковали аэропорт «Бен-Гурион» в Израиле
Представитель правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситов) Яхья Сариа заявил в эфире телеканала Al Masirah о прекращении рейсов в аэропорту «Бен-Гурион» в Тель-Авиве из-за новой ракетной атаки.
По данным военного представителя хуситов, системы ПВО Израиля не смогли уничтожить одну из ракет, из-за чего было приостановлено воздушное движение. Всего ракет было две – «Палестина 2» и «Зульфикар». Сариа также предупредил об атаке на порт Хайфа на севере Израиля в ответ на обстрелы западных портов Йемена, которые произошли утром 10 июня.
Аэропорт уже был атакован несколько раз. Последняя атака случилась с использованием баллистической ракеты «Зульфикар» 2 июня. Тогда Сариа сообщал, что военная операция достигла своих целей. В результате ракетного удара более 4 млн человек укрылись в убежищах, а аэропорт приостановил свою работу.