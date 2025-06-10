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Хуситы атаковали аэропорт «Бен-Гурион» в Израиле

Ведомости

Представитель правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситов) Яхья Сариа заявил в эфире телеканала Al Masirah о прекращении рейсов в аэропорту «Бен-Гурион» в Тель-Авиве из-за новой ракетной атаки.

По данным военного представителя хуситов, системы ПВО Израиля не смогли уничтожить одну из ракет, из-за чего было приостановлено воздушное движение. Всего ракет было две – «Палестина 2» и «Зульфикар». Сариа также предупредил об атаке на порт Хайфа на севере Израиля в ответ на обстрелы западных портов Йемена, которые произошли утром 10 июня.

Аэропорт уже был атакован несколько раз. Последняя атака случилась с использованием баллистической ракеты «Зульфикар» 2 июня. Тогда Сариа сообщал, что военная операция достигла своих целей. В результате ракетного удара более 4 млн человек укрылись в убежищах, а аэропорт приостановил свою работу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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