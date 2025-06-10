Хуситы атаковали аэропорт «Бен-Гурион» в Израиле

По данным военного представителя хуситов, системы ПВО Израиля не смогли уничтожить одну из ракет, из-за чего было приостановлено воздушное движение. Всего ракет было две – «Палестина 2» и «Зульфикар». Сариа также предупредил об атаке на порт Хайфа на севере Израиля в ответ на обстрелы западных портов Йемена, которые произошли утром 10 июня.