Йеменские хуситы вновь атаковали аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве
Йеменские хуситы вновь атаковали аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. Они нанесли удар с использованием баллистической ракеты «Зульфикар». Об этом заявил представитель вооруженных сил группировки Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
По его словам, эта военная операция «достигла своих целей». Сария заявил, что в результате ракетного удара более 4 млн человек укрылись в убежищах, а аэропорт приостановил свою работу.
Представитель движения также пообещал Палестине, что Йемен будет их поддерживать, «пока агрессия против сектора Газа не прекратится и блокада не будет снята».
В прошлый раз хуситы атаковали «Бен-Гурион» 22 мая. Сариа тогда также утверждал, что операция достигла своей цели и в результате удара работа воздушной гавани была парализована почти на час. В тот же день хуситы нанесли удары двумя беспилотниками по двум израильским объектам в Яффо и Хайфе. После этого военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по международному аэропорту Саны в Йемене.
4 мая хуситы также ударили по «Бен-Гуриону». В результате удара восемь человек получили ранения легкой и средней степени тяжести. После этого армия Израиля атаковала инфраструктуру хуситов в аэропорту Саны. До нанесения ударов военные на арабском языке призвали гражданское население Йемена покинуть аэропорт и прилегающие к нему районы. Размер ущерба, нанесенного аэропорту из-за израильской атаки, оценивался примерно в $500 млн.