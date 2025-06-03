Йеменские хуситы вновь атаковали аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве

В прошлый раз хуситы атаковали «Бен-Гурион» 22 мая. Сариа тогда также утверждал, что операция достигла своей цели и в результате удара работа воздушной гавани была парализована почти на час. В тот же день хуситы нанесли удары двумя беспилотниками по двум израильским объектам в Яффо и Хайфе. После этого военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по международному аэропорту Саны в Йемене.