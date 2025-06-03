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Йеменские хуситы вновь атаковали аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве

Ведомости

Йеменские хуситы вновь атаковали аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. Они нанесли удар с использованием баллистической ракеты «Зульфикар». Об этом заявил представитель вооруженных сил группировки Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

По его словам, эта военная операция «достигла своих целей». Сария заявил, что в результате ракетного удара более 4 млн человек укрылись в убежищах, а аэропорт приостановил свою работу.

Представитель движения также пообещал Палестине, что Йемен будет их поддерживать, «пока агрессия против сектора Газа не прекратится и блокада не будет снята».

В прошлый раз хуситы атаковали «Бен-Гурион» 22 мая. Сариа тогда также утверждал, что операция достигла своей цели и в результате удара работа воздушной гавани была парализована почти на час. В тот же день хуситы нанесли удары двумя беспилотниками по двум израильским объектам в Яффо и Хайфе. После этого военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по международному аэропорту Саны в Йемене. 

4 мая хуситы также ударили по «Бен-Гуриону». В результате удара восемь человек получили ранения легкой и средней степени тяжести. После этого армия Израиля атаковала инфраструктуру хуситов в аэропорту Саны. До нанесения ударов военные на арабском языке призвали гражданское население Йемена покинуть аэропорт и прилегающие к нему районы. Размер ущерба, нанесенного аэропорту из-за израильской атаки, оценивался примерно в $500 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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