РФ намерена расширить опыт обучения иранских студентов в культурных вузах

«Российская классическая школа искусств, а также достижения в сфере цифровизации вызывают неподдельный интерес наших коллег», – подчеркнула глава Минкультуры РФ. По ее словам, культурная дипломатия – неотъемлемая часть всего комплекса двусторонних отношений. Количество информации о культурном наследии обеих стран в распоряжении населения имеет прямую зависимость с количеством совместных проектов, отметила министр.