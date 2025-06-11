РФ намерена расширить опыт обучения иранских студентов в культурных вузах
В планах России совместно с Ираном развивать практику обучения иностранных студентов в культурных вузах РФ, сообщила министр культуры России Ольга Любимова, передает ТАСС. Сейчас в таких учебных заведениях обучается всего 14 студентов из Ирана.
«Российская классическая школа искусств, а также достижения в сфере цифровизации вызывают неподдельный интерес наших коллег», – подчеркнула глава Минкультуры РФ. По ее словам, культурная дипломатия – неотъемлемая часть всего комплекса двусторонних отношений. Количество информации о культурном наследии обеих стран в распоряжении населения имеет прямую зависимость с количеством совместных проектов, отметила министр.
26 мая президент Евразийской международной торговой палаты Мехди Азадвар заявил, что годовой торговый оборот между Россией и Ираном планируют увеличить с $4 млрд до $10 млрд за два года.