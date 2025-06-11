Путин: Россия готова делиться опытом со странами Глобального Востока и Юга
Россия готова делиться накопленным опытом и вести открытый диалог с партнерами из СНГ, стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Третьего международного форума министров образования «Формируя будущее».
Путин убежден, что свободный доступ к знаниям, технологиям, научным достижениям является одним из главных факторов устойчивого развития и формирования более справедливого многополярного мира. Россия поддерживает стремление стран Глобального Востока и Юга к участию в совместных образовательных проектах и рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество.
Глава государства заметил, что название форума целиком отражает содержание предстоящей дискуссии, на которой будут обсуждаться шаги по развитию школ, колледжей и университетов. От этого зависит успех молодого поколения в жизни и профессии в ближайшие годы. Путин указал на важность того, чтобы новые подходы использовались в повседневной жизни, становились основой для выработки решений в сфере образовательной политики, стимулом для расширения инвестиций государства и бизнеса в человека и его развитие.
«Мы с вами объединены общим устремлением обеспечить доступность и современный, достойный уровень образования. Это ключевое, фундаментальное условие социальной справедливости, сокращения бедности и неравенства, роста доходов, качества жизни граждан наших стран», – подчеркнул президент.
По его словам, странам вместе нужно искать ответы на вызовы, с которыми сталкиваются системы образования, и учитывать глобальные тенденции. Они меняют образовательный процесс, ускоряют трансформацию рынка труда и появление новых профессий. Нужно настраивать образовательные организации на решение задач развития государств. Важно, чтобы образование служило сохранению национальной идентичности. Школа должна не только давать передовые знания, но и просвещать, воспитывать и помогать человеку обрести прочную ценностную опору в жизни. Именно этот подход лежит в основе российской системы образования.
В марте глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщал, что в России обучается более 395 000 иностранных студентов. В структуре иностранных студентов преобладают граждане стран СНГ. По данным министерства, это свыше 221 000 человек. Далее идут обучающиеся из Китая и Индии (более 51 000 и 30 000 соответственно). Всего на эти страны приходится более 76% от общего числа обучающихся иностранцев.
Согласно указу Путина «О национальных целях развития на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.», к 2030 г. нужно увеличить численность иностранных студентов в российских вузах и научных организациях до 500 000 человек.