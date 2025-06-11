Путин: Россия готова делиться опытом со странами Глобального Востока и Юга

Глава государства заметил, что название форума целиком отражает содержание предстоящей дискуссии, на которой будут обсуждаться шаги по развитию школ, колледжей и университетов. От этого зависит успех молодого поколения в жизни и профессии в ближайшие годы. Путин указал на важность того, чтобы новые подходы использовались в повседневной жизни, становились основой для выработки решений в сфере образовательной политики, стимулом для расширения инвестиций государства и бизнеса в человека и его развитие.