Переговоры России и США в Москве могут пройти на уровне послов
Переговоры России и США по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях, которые пройдут в Москве, намечены на уровне послов, сообщил «Ведомостям» источник в МИД России.
10 июня посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил о предварительно принятом решении перенести встречи делегаций двух стран из Стамбула в свои столицы. Ближайшая встреча, по его словам, должна пройти в Москве. Он пояснил, что «до выздоровления российско-американских отношений еще далеко», так как процесс усложняется вмешательством противников России в американском конгрессе.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также сообщал, что третий раунд двусторонних консультаций США и России вскоре состоится. Прошлая консультация была 10 апреля в Стамбуле. На ней Дарчиев призвал энергичнее двигаться к решению крупных задач, способствующих расширению деловых и общественных связей, таких, например, как возобновление прямого авиасообщения между странами.