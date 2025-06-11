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Переговоры России и США в Москве могут пройти на уровне послов

Ведомости

Переговоры России и США по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях, которые пройдут в Москве, намечены на уровне послов, сообщил «Ведомостям» источник в МИД России.

10 июня посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил о предварительно принятом решении перенести встречи делегаций двух стран из Стамбула в свои столицы. Ближайшая встреча, по его словам, должна пройти в Москве. Он пояснил, что «до выздоровления российско-американских отношений еще далеко», так как процесс усложняется вмешательством противников России в американском конгрессе.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также сообщал, что третий раунд двусторонних консультаций США и России вскоре состоится. Прошлая консультация была 10 апреля в Стамбуле. На ней Дарчиев призвал энергичнее двигаться к решению крупных задач, способствующих расширению деловых и общественных связей, таких, например, как возобновление прямого авиасообщения между странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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