В ГД предложили снизить налог на прибыль для компаний с сотрудниками-ветеранами
В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий регионам право устанавливать пониженную ставку налога на прибыль для организаций, в которых не менее 20% сотрудников являются ветеранами боевых действий. Документ опубликован в думской электронной базе.
Проект внесли депутаты фракции «Справедливая Россия», в том числе Сергей Миронов, Александр Бабаков, Яна Лантратова и Олег Нилов. Согласно пояснительной записке, максимальный размер льготной ставки для таких компаний составит 13,5%.
Отмечается, что многие ветераны боевых действий испытывают трудности при трудоустройстве и сохранении стабильной занятости. По словам авторов, мера направлена на стимулирование работодателей принимать на работу ветеранов боевых действий.
«Возможность применения пониженной налоговой ставки позволит таким организациям снизить налоговую нагрузку и компенсировать дополнительные расходы, связанные с мерами социальной поддержки сотрудников-ветеранов, включая медицинскую помощь, психологическую поддержку и профессиональное переобучение», – указано в пояснительной записке.
В конце февраля 2024 г. стартовала образовательная программа «Время героев». Участники первого потока программы – 83 человека – приступили к обучению в мае прошлого года. Из них 43 человека получили новые назначения. В их числе – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор РФ Алексей Кондратьев.
На второй поток были отобраны 85 участников спецоперации, в их числе 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества. Они начали обучение 7 июня.