В ГД предложили снизить налог на прибыль для компаний с сотрудниками-ветеранами

В конце февраля 2024 г. стартовала образовательная программа «Время героев». Участники первого потока программы – 83 человека – приступили к обучению в мае прошлого года. Из них 43 человека получили новые назначения. В их числе – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор РФ Алексей Кондратьев.