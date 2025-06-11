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В ГД предложили снизить налог на прибыль для компаний с сотрудниками-ветеранами

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий регионам право устанавливать пониженную ставку налога на прибыль для организаций, в которых не менее 20% сотрудников являются ветеранами боевых действий. Документ опубликован в думской электронной базе.

Проект внесли депутаты фракции «Справедливая Россия», в том числе Сергей Миронов, Александр Бабаков, Яна Лантратова и Олег Нилов. Согласно пояснительной записке, максимальный размер льготной ставки для таких компаний составит 13,5%.

Отмечается, что многие ветераны боевых действий испытывают трудности при трудоустройстве и сохранении стабильной занятости. По словам авторов, мера направлена на стимулирование работодателей принимать на работу ветеранов боевых действий.

«Возможность применения пониженной налоговой ставки позволит таким организациям снизить налоговую нагрузку и компенсировать дополнительные расходы, связанные с мерами социальной поддержки сотрудников-ветеранов, включая медицинскую помощь, психологическую поддержку и профессиональное переобучение», – указано в пояснительной записке.

В конце февраля 2024 г. стартовала образовательная программа «Время героев». Участники первого потока программы – 83 человека – приступили к обучению в мае прошлого года. Из них 43 человека получили новые назначения. В их числе – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор РФ Алексей Кондратьев.

На второй поток были отобраны 85 участников спецоперации, в их числе 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества. Они начали обучение 7 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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